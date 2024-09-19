محافظ البحيرة تتفقد نادي المعدية بإدكو

قامت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بزيارة ميدانية لنادي المعدية بإدكو، واماكن الألعاب المائية و المكان المخصص لتصنيع القوارب والمجرى المائي بالنادي الذى سيشهد إفتتاح بطولة الكياك والكانوي خلال الأيام المقبلة.

وذلك بحضور الدكتور حازم الديب - نائب المحافظ ، اللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس - السكرتير المساعد، والدكتورة رشا فوزى - مساعد محافظ البحيرة للشئون الصحية والمبادرات ، والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة ،ومحمد أحمد محجوب - رئيس مركز ومدينة إدكو، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشارت الي الطفرة الكبيرة التي تشهدها الساحة الرياضية على أرض المحافظة بتطوير ورفع كفاءة العديد من مراكز الشباب والملاعب الخاصة بها والإهتمام بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، ودعم جميع الأندية والفرق الرياضية والمتفوقين رياضياً في إطار إهتمام الدولة المصرية وكافة مؤسساتها بالطاقات الشبابية وتشجيع الرياضة.

كما أكدت محافظ البحيرة على دعمها الكامل لكافة الأنشطة الرياضية في المحافظة، بالتعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وعلى هامش الإحتفال بالعيد القومي للمحافظة تم تكريم لاعبي نوادى البنك الأهلي و اليخت والمعدية ونادى الصيد الحاصلين على المراكز الأولى بالبطولة التنشيطية التى تم تنظيمها اليوم ببطولة ولعبة الكياك و الكانوي إحتفاء بالعيد القومي للمحافظة.

من الجدير بالذكر أن نادى المعدية بإدكو مقام على مساحة 13200م 2 وتم تطويره على عدة مراحل ولديه مجموعة متنوعة من الألعاب للفتيات والشباب ويشارك بعدة إتحادات بالإضافة إلى الألعاب المائية الذي يتميز بها كونه النادى الوحيد بالمحافظة الذى يقوم بتنظيم البطولات المائية بالتنسيق مع الأندية الاخرى بمختلف المحافظات.

يأتي ذلك فى إطار إحتفالات محافظة البحيرة ،بعيدها القومي الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام، ذكرى إنتصار أهالي رشيد على حملة فريزر الإنجليزية عام 1807م.