لجنة الحكام تجرى اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدرجة الاولى بثلاثة محافظات

اجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بالاشتراك مع منطقة الفيوم ولجنة الحكام بالمنطقة اختبارات اللياقة البدنية"وارنر تيست" لحكام الدرجة الاولى لمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا، وذلك مساء اليوم الاربعاء باستاد الفيوم الرياضى وقد اجتاز الاختبارات 42 حكم ومساعد ورسب 17.

شهد الاختبارات الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم و الكابتن محمد فاروق رئيس لجنة الحكام الرئيسية والكابتن ابراهيم نور الدين المدير الفنى للتعليم والتطوير بلجنة الحكام الرئيسية والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة والكابتن احمد ساهر عضو لجنة الحكام الرئيسية والكابتن تونى عثمان المتحدث الاعلامى للجنة الحكام الرئيسية .

اشرف على الاختبارات لجنة اللياقة البدنية باتحاد الكرة برئاسة الكابتن محمد ابو خاطر رئيس اللجنة والكابتن محمد طه نائب رئيس اللجنة والمعدين البدنيين سعد ابو زيد – حسين انور- حس جنادى- محمدعلى- محمد عاشور- احمد مصطفى – محمد شريف- .

وحضر الاختبارات الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة الحكام بالفيوم والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر الفنى والكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام بالفيوم والكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى للحكام بالفيوم والكابتن اشرف ابو النور رئيس لجنة حكام محافظة المنيا والكابتن مصطفى عبد العظيم مدير اللجنة والكابتن احمد جمال عضو اللجنة والكابتن حمدى طه المعد البدنى بلجنة الحكام فى بى سويف .

59 حضروا الاختبارات

شهدت الاختبارات حضور 57 حكم ومساعد من المناطق الثلاث بالاضافة الى الحكم الدولى محمد الحنفى وحكم الدورى الممتاز هشام القاضى.وقد حضر الاختبارات 21 حكم نجح منهم 14 حكم بينهم محمد الحنفى وهشام القاضى ورسب 7 حكام وبالنسبة للحكام المساعدين فقد حضر الاختبارات 38 حكم مساعد نجح منهم 28 ورسب 10 حكام مساعدين .

وقد وجهت منطقة الفيوم لكرة القدم و لجنة الحكام بالمنطقة الشكر الى ادارة سيتى كلوب الفيوم "الاستاد الرياضى" بقيادة المقدم محمد رفعت مدير سيتى كلوب الفيوم والكابتن اسلام معوض مدير ادارة كرة القدم والدكتور محمد الرمادى مدير النشاط الرياضى.

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