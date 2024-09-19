اليوم.. 3 مباريات في انطلاقة الجولة الرابعة من الدوري السعودي
تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" والتي تشهد إقامة 3 مباريات مهمة ترصدها لكم بوابة الوفد في السطور التالية:
القادسية ضد الأخدود..
يحل فريق القادسية ضيفًا ثقيلًا على الأخدود في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب نادي الأخدود، وستنطلق المباراة في الـ6:40 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، كما ستذاع عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق راشد الدوسري.
العروبة ضد الفتح ..
يستعد فريق العروبة لاستقبال ضيفه فريق الفتح في المباراة التي ستجمعهما على ملعب نادي العروبة، وستنطلق المواجهة بتمام الساعة 6:55 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، كما ستنقل عبر قناة SSC EXTRA 2 HD بصوت املعلق فهد عريشي.
الوحدة ضد الخلود ..
يفتح ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية أبوابه لاستقبال مباراة الوحدة والخلود القرر انطلاقها ف تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، كما ستذاع المباراة عبر شاشة SSC1 HD بصوت المعلق سعد يحيى، و SSC1 SD بصوت عيسى الزدجالي.