الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

اليوم.. 3 مباريات في انطلاقة الجولة الرابعة من الدوري السعودي

الدوري السعودي للمحترفين
الدوري السعودي للمحترفين

تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" والتي تشهد إقامة 3 مباريات مهمة ترصدها لكم بوابة الوفد في السطور التالية:

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بنزيما يقود هجوم الاتحاد أمام الوحدة في الدوري السعودي

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موعد مباراة الفتح والاتفاق في الدوري السعودي والقناة الناقلة

القادسية ضد الأخدود.. 

يحل فريق القادسية ضيفًا ثقيلًا على الأخدود في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب نادي الأخدود، وستنطلق المباراة في الـ6:40 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، كما ستذاع عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق راشد الدوسري.

العروبة ضد الفتح ..

يستعد فريق العروبة لاستقبال ضيفه فريق الفتح في المباراة التي ستجمعهما على ملعب نادي العروبة، وستنطلق المواجهة بتمام الساعة 6:55 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، كما ستنقل عبر قناة SSC EXTRA 2 HD بصوت املعلق فهد عريشي.

الوحدة ضد الخلود ..

يفتح ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية أبوابه لاستقبال مباراة الوحدة والخلود القرر انطلاقها ف تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، كما ستذاع المباراة عبر شاشة SSC1 HD بصوت المعلق سعد يحيى، و SSC1 SD بصوت عيسى الزدجالي.

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