جيسوس يحسم موقف ثنائي الهلال من المشاركة أمام الاتحاد

حسم الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي بقيادة جورجي جيسوس، موقف الثنائي متعب الحربي و روبن نيفيز من مباراة الهلال والاتحاد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي تقام مساء يوم السبت المقبل.

وتأكدت جاهزية روبن نيفيز للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية، بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به في الركبة، خلال مباراة الريان القطري الأخيرة في مسابقة دوري أبطال أسيا للنخبة، والتي حقق فيها الفريق الانتصار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويخضع متعب الحربي لفحوصات طبية، وذلك من أجل حسم موقف اللاعب من المشاركة في مباراة الاتحاد والهلال، والأقرب حتي هذه اللحظة، غياب اللاعب عن التواجد في اللقاء.

وفاز نادي الهلال، في مباراته الأخيرة أمام نادي الرياض، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي أقيمت على ملعب الزعيم، لتحقق كتيبة جورجي جيسوس انتصاره الثالث في الدوري خلال الموسم الحالي.

بنزيما يرفع راية التحدي قبل صدام الهلال "بمثابة نهائي"

تحدث النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق اتحاد جدة، على المباراة الهامة والمرتقبة ضد الهلال السعودي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

قال بنزيما في تصريحات نقلها حساب رابطة دوري روشن السعودي على منصة “إكس”: “كل المباريات مهمة جدًا بالنسبة لنا، ولكن الأهم هو أن نحصل على قسط من الراحة قبل لقاء الهلال”.

وتابع حديثه: “سنبدأ الاستعداد لمواجهة الهلال، وكل مباراة بالنسبة لنا هي بمثابة نهائي، لذا نحن ذاهبون هناك للقتال وتقديم أداء جيد”.

وأكمل قائد الاتحاد: “قدمنا أداءً رائعًا خلال مباراة الوحدة، وقمنا بعمل جيد، الفريق بأكمله والجماهير، عندما أقول إننا بحاجة إلى المشجعين ما حدث أمام الوحدة هذا ما كنت أقصده”.

وأردف: “موسى ديابي لاعب مثالي بالنسبة لنا، قدم 4 تمريرات حاسمة، فهو لاعب خطيرة جدًا ويُساعد الفريق، بالإضافة إلى أنه شخص لطيف ونحتاجه في كل مباراة لأنه ممتع”.