بالأرقام.. إنتر ميلان ينتظر كابوس "الاتحاد"

يواجه نادي إنتر ميلان نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، بملعب الاتحاد، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

ورغم قدرات إنتر بطل إيطاليا، وترسانة لاعبيه المميزين، إلا أن الصعوبة تكمن في خوض اللقاء بمعقل السيتي وبين جماهيره.

كابوس ملعب "الاتحاد"

نجح بيب جوارديولا، المدير الفني للأزرق السماوي، في صنع فريق قوي جدا على ملعبه، حتى أصبح ملعب الاتحاد بمثابة مقبرة لخصومه.

فمنذ بداية موسم 2021-2022، قدم السيتي مستويات ونتائج بارزة، ونادرا ما تعثر على أرضه.

وفي ذلك الموسم، خاض السيتي 19 مباراة على أرضه بالدوري الإنجليزي، لم يخسر منها سوى مباراتين فقط، وفاز 15 مرة وتعادل 2.

وفي دوري الأبطال، لعب 6 مباريات على أرضه: 5 انتصارات وتعادل وحيد.

وفي موسم 2022-2023، خاض السيتي 19 مباراة بالدوري الإنجليزي، لم يخسر سوى مباراة وحيدة ومفاجئة ضد برينتفورد، بينما فاز في 17 وتعادل مرة.

وبدوري الأبطال، لعب 6 مباريات، فاز بهم جميعا، من بينهم انتصارات بالأدوار الإقصائية ضد لايبزيج 7-0، بايرن ميونخ 3-0 وريال مدريد 4-0، قبل أن يلعب النهائي ضد إنتر في إسطنبول حيث توج باللقب.

وفي موسم 2023-2024، لم يخسر السيتيزينز أي مباراة بالدوري الإنجليزي، ففاز 14 وتعادل 5.

وفي دوري الأبطال فاز في 4 وتعادل مع ريال مدريد 1-1 في إياب ربع نهائي المسابقة، قبل أن يخسرها بركلات الترجيح في 17 أبريل 2024.

وفي الموسم الحالي، لعب فريق جوارديولا مباراتين بالبريميرليج حتى الآن، على ملعب الاتحاد، فاز بهما ليواصل سجله الباهر.

ولم يتلق الفريق أي خسارة بملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي منذ أكثر من عام.