تطور خطير.. خبير أمن معلومات يعلق على تفجيرات أجهزة حزب الله

علق محمد عزام استشاري تكنولوجيا وأمن المعلومات، على تفجير أجهزة اتصال لاسلكية خاصة بـ حزب الله في لبنان، قائلا: " "لأول مرة في التاريخ يتم اختراق شبكة ويتم استهداف الأجهزة المتصلة بهذه الشبكة وتحويلها إلى قنابل ونحن أمام تطور خطير".

وأضاف محمد عزام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: "ما نراه حاليا مماثل لأفلام الخيال العلمي ونحن أمام نقطة تحول كبيرة في مسارات الحرب على مستوى العالم “، متابعا: ”هناك 250 مليار جهاز متصل بالإنترنت حول العالم".

أجهزة البيجر

ولفت محمد عزام، إلى أن "ما حدث في لبنان سيتوقف أمامه العالم كثيرا، وسيغير طريقة تفكير العالم تجاه الردع السيبراني"، معقبا: “أجهزة البيجر تكنولوجيا قديمة للغاية، ومن الممكن أن تكون هذه التقنية سهلت مهمة اختراقها”.

الاتصالات التي انفجرت اليوم تم شراؤها من قبل حزب الله قبل 5 أشهر

كشفت وكالة رويترز عن مصدر أمني بأن أجهزة الاتصالات التي انفجرت اليوم تم شراؤها من قبل حزب الله قبل 5 أشهر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، تحدث مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من بيروت، عن أبرز ما جاء في مؤتمر وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض بشأن حادث تفجير أجهزة الاتصالات في لبنان، موضحًا أن وزير الصحة اللبناني تحدث عن استمرار عمل القطاع الصحي في لبنان لتقديم كافة الخدمات الطبية.

وشدد «عبد الفتاح»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، على أن القطاع الصحي سيطر على الموقف وجرى تقديم كافة المساعدات الطبية للمصابين، موضحًا أن أكثر من 100 مستشفى قدمت الدعم الطبي إلى جميع المصابين وأن قدرت أعداد المصابين بأكثر من 2800 مصاب حتى الآن.



وتابع: «تنقلت وسائل الإعلام أرقام مختلفة عن الأرقام الرسمية من لبنان بشأن عدد المصابين، وجاء رد وزارة الصحة اللبنانية لنفي هذه الأرقام»، موضحًا أن هذا اللغط الذي حدث بالأمس كان نتاج؛ لدخول المصابين إلى مستشفى ومن ثم التوجه إلى أخرى، وهو ما كان سببًا في الحديث بوسائل الإعلام عن حصيلة مصابين غير صحيحة.