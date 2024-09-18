رعب من استخدام الهواتف.. أحمد موسى اللبنانيون يدفعون ثمن أفعال حزب الله (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن انفجارات جديدة حدثت لأجهزة لاسلكي يستخدمها حزب الله في أنحاء لبنان، وهناك مئات القتلى وآلاف الجرحي في انفجارات أجهزة الاتصالات التي يستخدمها الحزب.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أن حزب الله لا يخضع لسيطرة الدولة اللبنانية، معقبا: "حزب الله خارج عن سيطرة الدولة اللبنانية ولو كان يخضع لسيطرة لبنان؛ لما حدث ما حدث".

لا أحد يفتش شحنات حزب الله في لبنان

وتابع أحمد موسى،: "لا أحد يفتش شحنات حزب الله في لبنان، والشعب اللبناني يدفع ثمن أفعال حزب لله، والمواطن اللبناني أصبح خائفا من استخدام الهاتف المحمول بسبب التفجيرات".

وأشار إلى أن المستشفيات في لبنان ممتلئة بالقتلى والجرحى جراء انفجارات أجهزة لاسلكي يستخدمها حزب الله في أنحاء لبنان"، متابعا: "كل تهديدات حزب الله أصبحت فشنك.. وهناك "3000 قيادي وعنصر أصبحوا خارج الخدمة؛ بسبب انفجارات أجهزة اللاسلكي".

وكشفت وكالة رويترز عن مصدر أمني بأن أجهزة الاتصالات التي انفجرت اليوم تم شراؤها من قبل حزب الله قبل 5 أشهر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

100 مستشفى بلبنان تقدم الدعم الطبي لمصابي انفجار أجهزة الاتصال

وفي سياق متصل، تحدث مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من بيروت، عن أبرز ما جاء في مؤتمر وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض بشأن حادث تفجير أجهزة الاتصالات في لبنان، موضحًا أن وزير الصحة اللبناني تحدث عن استمرار عمل القطاع الصحي في لبنان لتقديم كافة الخدمات الطبية.

وشدد «عبد الفتاح»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، على أن القطاع الصحي سيطر على الموقف وجرى تقديم كافة المساعدات الطبية للمصابين، موضحًا أن أكثر من 100 مستشفى قدمت الدعم الطبي إلى جميع المصابين وأن قدرت أعداد المصابين بأكثر من 2800 مصاب حتى الآن.



وتابع: «تنقلت وسائل الإعلام أرقام مختلفة عن الأرقام الرسمية من لبنان بشأن عدد المصابين، وجاء رد وزارة الصحة اللبنانية لنفي هذه الأرقام»، موضحًا أن هذا اللغط الذي حدث بالأمس كان نتاج؛ لدخول المصابين إلى مستشفى ومن ثم التوجه إلى أخرى، وهو ما كان سببًا في الحديث بوسائل الإعلام عن حصيلة مصابين غير صحيحة.