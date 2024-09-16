نشرة التوك شو.. الشتاء القادم الأكثر صعوبة بمصر وسبب ارتفاع أسعار الخضراوات

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن كرتونة البيض لن تتعدى 155 أو160 جنيها على دخول المدارس.

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بشرى سارة من شعبة الدواجن عن أسعار البيض (فيديو)



أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أنه حدث مشاكل كبيرة في العروات الصيفية لشهر يوليو في محاصيل الخضروات، ومن بينها الطماطم والبطاطس، فكان لها تأثير كبير على ارتفاع الأسعار.

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شعبة الخضروات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس وموعد الانخفاض (فيديو)



قال أحمد نبيل، رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار البيض يرجع إلى العديد من العوامل منها: أزمة الأعلاف التي حدثت من قبل، والتي أدت بشكل مباشر إلى تناقص أعداد القطعان المنتجة، وعدم تجديد القطعان الحالية.

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شعبة البيض تكشف عن السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار



قالت الفنانة هيدى كرم، إنها من الممكن أن تتزوج شخص ليس من ديانتها، معقبة:" أنا مقولتش فى فيه حد هتجوزه، انتوا مالكم دى حياتى الشخصية وماقولتش لحد اعمل زىي".

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هيدى كرم: أوافق على الزواج من شخص مختلف عن ديانتي (فيديو)



أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت آليات خلال الفترة الماضية وجهود وزير التربية والتعليم من خلال زيارات ميدانية لحل أزمات لم يتم علاجها خلال السنوات الماضية وهي الكثافات الطلابية بالفصول وعجز المعلمين ايضًا

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"التعليم": نستعين بالمعلمين المعاش لسد عجز عدد المدرسين



قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا، إن جريمة السرقة المقصود بها التلاعب في العداد وسرقة الكهرباء من خلف العداد وهو التدخل بالعداد.

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رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا يكشف موقف سرقة التيار وعطل العداد



أكد الدكتور تحسين شعلة، خبير المناخ، أن الشتاء القادم سيكون الأكثر صعوبة على مصر بسبب ظاهرة اللانينا، معقبا:"الشتاء المقبل هو الأكثر برودة.. وتصل الدرجات العظمى ببعض الأوقات لـ8 درجات والصغرى لصفر درجة مئوية".

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خبير مناخ: الشتاء القادم سيكون الأكثر صعوبة على مصر (فيديو)



قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن محاولات زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في تشكيل حكومة بديلة تعتبر بمثابة قفزة في الهواء، إذ أن هذه الخطوة يمكنها أن تمثل ضغطًا على رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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خبير: محاولات زعيم المعارضة الإسرائيلية تشكيل حكومة بديلة "قفزة في الهواء" (فيديو)

