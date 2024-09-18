الخارجية الأمريكية: ندرك أهمية نهر النيل لمصر والسودان والحل التفاوضي ممكن

قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سد النهضة، وأهمية المياه ونهر النيل للمصريين.

الحل الدبلوماسي والتفاوضي ممكن

وأضاف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية خلال مداخلة عبر تطبيق “زووم” مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، نحن ندرك أهمية نهر النيل لمصر وللشعب السوداني، ونرى أن الحل الدبلوماسي والتفاوضي في هذا الأمر ممكن، ونحن مستعدون لتقديم أي مساعدة.

ولفت المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة، لا يمكنها أن تفرض أي قرارات على الدول، متابعا: “بشكل عام، الولايات المتحدة تركز على الدول الإفريقية؛ لأنها منطقة حساسة، ولها أهمية استراتيجية”.

وقال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية الأمريكية علاقات قوية، مشددًا على أنه تحدث اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشكل مفصل من تطوير هذه العلاقات المصرية الأمريكية.

العلاقات المصرية الأمريكية



وشدد “عبدالعاطي”، خلال مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره الأمريكي، المٌذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أنه تطرق للحديث مع بلينكن عن الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين والحرص المشترك من جانب مصر والولايات المتحدة الأمريكية على العمل على مزيد من تطوير العلاقات، في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأوضح أن مصر دولة إقليمية كبيرة والولايات المتحدة الأمريكية قوة عالمية كبرى، ومن الطبيعي أن يكون هناك حوار مطول وعلاقات قوية ومتينة وتشاور مستمر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وتابع: “في لقائي مع وزير الخارجية الأمريكي أطلق مجموعة العمل الخاصة بالتعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في قطاعات السياحة والتعليم العالي والتربية والتعليم والثقافة”.