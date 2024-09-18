إبراهيم عيسى يحذر: زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز يرفع ثمن ساندوتش الفول والطعمية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز يعقبها زيادة أسعار رغيف الخبز، قائلا: "زيادة سعر الأنبوبة يترتب عليها زيادات ممتدة أكثر وتضرب في سعر رغيف الخبز وسعر ساندوتش الفول والطعمية وهو ما يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع المصري".

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن زيادة الأنبوبة يترتب عليها دورة كاملة من الزيادة بكثير من الأمور، مؤكدا أن هذا القرار يتسبب في زيادة الضغط على المواطن ويصبح امتحان لصبر المصريين، وأن كل الخدمات وكل السلع أسعارها زادت بشكل كبير.

ونوه إبراهيم عيسى، بأن مبررات الحكومة وجيهة لتقليل العجز وتتحمل عن المواطن جزء من تكلفة الخدمات والسلع، موضحًا أنه كان لابد من التساند لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، مضيفًا: "زيادة أسعار أنبوبة الغاز لعب في عداد الحياة اليومية".

أسعار الغاز الجديدة

وبدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح الأربعاء، زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وجاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2024: «بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن لجنة التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وعلى القانون رقم 88 لسنة 2024 بتحديد أسعار بيع البوتاجاز، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 2024 بتحديد أسعار بيع البوتاجاز.

وبناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 46 المنعقدة بتاريخ 27/6/2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتفويض رئيس مجلس الوزراء، وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبناء على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية، تقرر الآتي:

(المادة الأولى)

يجدد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على النحو التالي:

150 جنيهًا لأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع لمستهلك.

200 جنيه لأسطوانة سعة 25 كيلوجرامًا تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

12000 جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.

هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.

(المادة الثانية)

على الجهة المختصة -كل فيما يخصه– اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024.