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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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تهديد أمني لكل المدنيين.. تامر أمين يعلق على تفجيرات أجهزة حزب الله

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين، على تفجير أجهزة اتصال لاسلكية تابعة لحزب الله في لبنان، قائلا: "هناك تهديد أمني لكل المدنيين في لبنان بعد تفجير أجهزة اتصال عناصر حزب الله".

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تطور خطير.. خبير أمن معلومات يعلق على تفجيرات أجهزة حزب الله

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 تحول خطير

وأضاف تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار "، :" نحن أمام تحول خطير في مشهد الصراع على الجبهة اللبنانية خاصة بعد الهجوم السيبراني ضد عناصر حزب الله ".

وتابع تامر أمين :" سلاح حزب الله في مواجهة إسرائيل كان الحيطة والكتمان والسرية وشبكة الاتصالات المغلقة لعناصر حزب الله ".

وأردف تامر أمين: "بعد تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان تغير الوضع بشكل كبير وأصبح هناك اختراق في حزب الله وإسرائيل وصلت إلى شبكة الاتصال الداخلية ".

علق محمد عزام استشاري تكنولوجيا وأمن المعلومات، على تفجير أجهزة اتصال لاسلكية  خاصة بـ حزب الله في لبنان، قائلا: " "لأول مرة في التاريخ يتم اختراق شبكة ويتم استهداف الأجهزة المتصلة بهذه الشبكة وتحويلها إلى قنابل ونحن أمام تطور خطير".


وأضاف محمد عزام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: "ما نراه حاليا مماثل لأفلام الخيال العلمي ونحن أمام نقطة تحول كبيرة في مسارات الحرب على مستوى العالم “، متابعا: ”هناك 250 مليار جهاز متصل بالإنترنت حول العالم".


أجهزة البيجر
ولفت محمد عزام، إلى أن "ما حدث في لبنان سيتوقف أمامه العالم كثيرا، وسيغير طريقة تفكير العالم تجاه الردع السيبراني"، معقبا: “أجهزة البيجر تكنولوجيا قديمة للغاية، ومن الممكن أن تكون هذه التقنية سهلت مهمة اختراقها

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