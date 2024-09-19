بزرميط .. تامر أمين يهاجم قرار الشكل الجديد للدوري (فيديو)

هاجم الإعلامي تامر أمين قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد إعلان موعد انطلاق الدوري الجديد وإعلان أنه موسم استثنائي من دور واحد.

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار": “مفيش حاجة اسمها دوري من دور واحد ومينفعش الغلط يتعالج بأمر غلط .. واللي بيحصل ده ده بزرميط مفيش والصح صح المفروض الدوري بدون استثناءات ..لازم يتعمل دوري محترم مفهوش مؤجلات ولا استثناءات”.

وأضاف تامر أمين: “هناك أمر واحد فقط يدعو للسرور هو أن رابطة الأندية اتفقت مع شركة ألمانية لإدارة المسابقة ووضع جدول المباريات”، موضحا أن كافة أندية أفريقيا تشارك في بطولة أفريقيا وتعود للعب مباريات الدوري في بلادهم ويتم الانتهاء من الدوريات في موعدها الطبيعي.

وأضاف تامر أمين : «الصح إننا نعمل دوري محترم بلا مؤجلات أو استثنائات لأحد وأن يتم إعلان جدول المباريات كاملا وموعد انتهاء الدوري».

وتابع تامر أمين: «اشمعنا احنا على راسنا بطحة و الفرق التانية بتشارك زي الترجي في الدوري التونسي والحل سهل.. كافة أندية أفريقيا تشارك في بطولة أفريقيا وتعود وتلعب مباريات الدوري في بلادهم ويتم الانتهاء من الدوريات في موعدها الطبيعي».

واستقرت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم على تعديل مسابقة الدوري الممتاز في نسختها المقبلة ، بعد اتفاقها مع الأندية خلال الاجتماع الذي انتهت فعالياته منذ قليل.



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وتم الاتفاق على اعتماد نظام جديد يقضي بإقامة المسابقة من دور واحد فقط ويلاقي كل فريق الآخر بشكل طبيعي ، ثم يتم اللجوء لترتيب الأندية على أن تشارك الـ 10 فرق الأولى بالترتيب في مجموعة خاصة بالمنافسة على لقب الدوري ، ومجموعة أخرى خاصة بالأندية في المراكز من 11 إلى 18 وتحديد الأندية الثلاثة الهابطة إلى القسم الثاني.

كما استقرت رابطة الأندية على إتمام التعاقد مع شركة ألمانية متخصصة في تنظيم المباريات ، للإشراف على المسابقة الدوري من الناحية التنظيمية خلال الموسم المقبل.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الذي أقيم بمشروع الهدف في السادس من أكتوبر، وشهد تواجد مندوبي أندية الدوري الممتاز و في مقدمتهم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وحسين لبيب رئيس الزمالك ، مع تواجد جمال علام رئيس اتحاد الكرة ، وأحمد دياب رئيس الرابطة وثروت سويلم وخالد رفعت وشريف صالح ممثلي الرابطة الأندية ، مع تواجد محمد يحيي رئيس الشركة المتحدة للرياضة في الاجتماع وسيف الوزيرى نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة.