خبير سياسي يكشف عن انشقاقات داخل القيادة الإسرائيلية (فيديو)

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحرب على قطاع غزة فقدت الزخم، وأصبحت هناك انشقاقات داخل القيادة الإسرائيلية التي تريد وقف الحرب نتجية القضاء على قيادات حماس، وهناك ضغوط من قبل أهالي الرهائن، والأهالي الذين غادروا شمال دولة الاحتلال بسبب هجمات حزب الله.

وأضاف "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على القناة العاشرة مساءً "Ten"، مساء الأربعاء، أن ما يحدث في جنوب لبنان هدفه في المقام الاول التصعيد، مضيفًا أن التصرفات الاستفزازية الإسرائيلية تزداد ، وهذا قد يؤدي إلى لحظة معينة إلى تفجر الأوضاع في المنطقة.

تفجير "البيجر" لحزب الله لن يكون المشهد الأخير



وأشار إلى أن ماحدث في لبنان من تفجير اجهزة الاتصالات اللاسلكية "البيجر" لحزب الله، لن يكون المشهد الأخير، والفترة المقبلة ستشهد الكثير من العمليات الإسرائيلية بهدف التصعيد.



وأدان السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بشدة الهجمات الإسرائيلية الغادرة ضد أجهزة الإتصال في لبنان بما أسفر عن سقوط عدد من القتلى، بينهم طفلة، وآلاف الجرحى.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تحذيره الشديد من مغبة هذا التصعيد الخطير ضد لبنان وشعبه، والذي يتزامن مع تصريحات متهورة تستمر في إطلاقها قيادات إسرائيلية ترغب في توسيع نطاق الحرب على الجبهة مع جنوب لبنان، بما ينذر بانفجار الوضع الإقليمي بشكل خطير.



وأعرب أبو الغيط عن التضامن الكامل مع لبنان، شعبا وحكومة، في مواجهة هذا الإعتداء السافر على سيادته وأمنه.



وشدد أبو الغيط أن على مجلس الأمن الاضطلاع بمسئولياته في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المتواصلة والمتهورة للأمن والسلم في المنطقة.