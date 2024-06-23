الأحد 23 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

وليد توفيق يستعد لإحياء حفل غنائي بالساحل الشمالي

وليد توفيق
وليد توفيق

يستعد المطرب اللبناني وليد توفيق لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 16 أغسطس المقبل في الساحل الشمالي، كما يتم الإستعدادات للحفل مبكرا ليصبح من أكبر حفلات الصيف.

 

ومن المقرر أن يقدم وليد توفيق باقة متنوعة من الأغاني التي يفضلها جمهوره ومنها "إنزل يا جميل وتيجي نقسم القمر ومحلا هالسمرة وعلى كوبري 6 أكتوبر"، بالإضافة إلى أصحاب السعادة وببعت السلام، واللتان تصدرتا التريند في العديد من الدول العربية بعد طرحهما.

وليد توفيق

جدير بالذكر أن وليد توفيق طرح مؤخرا فيديو كليب ببعت السلام على مختلف المنصات العالمية.

 

وتقول كلمات الأغنية

“كل يوم ببعتلك السلام

 

والرسايل ليه مبتتقريش

 

يكون في علمك مش بنام

 

وإنت غايب عني مش بعيش

 

كل يوم ببعتلك السلام

والرسايل ليه مبتتقريش

يكون في علمك مش بنام

وإنت غايب عني مش بعيش

 

إنت نور الدنيا انت

وغيرك إنت مليش

إحتياجي ليك يا حبيبي

يوم عن يوم بيزيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد

 

إحتياجي ليك يا حبيبي

يوم عن يوم بيزيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد

 

إنت نور الدنيا انت

وغيرك إنت مليش

إحتياجي ليك يا حبيبي

يوم عن يوم بيزيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد

الحنين فاض بيا بعدك

ومبقاش بيفيد

 

كان الفنان وليد توفيق حرص على توديع الموسيقار الراحل حلي بكر، وذلك عبر صفحته علي موقع انستجرام وكتب قائلًا: وداعاً حلمي بكر .. وداعاً لأجمل الأيام وأروع الألحان .. سأفتقدك كثيراً .. وداعاً يا صديقي المبدع .. ستبقى ذكراك خالدة في قلوبنا.. وهذه مقتطفات لبعض الأغنيات التي لحنها لي الراحل حلمي بكر .. أعمال أحبها جمهوري مع هدى سلطان وليلى علوي وآثار الحكيم وفيفي عبده وغيرهم من كبار النجوم .. أعمال من ألحانه تركت بصمة لا تنسى في تاريخ السينما المصرية .

 

وطرح مؤخرا توفيق أغنية جديدة باللهجة المصرية تحت عنوان "أصحاب السعادة"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وكافة المنصات الموسيقية، وهى من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، توزيع محمد عباس، وأخرج الكليب ساري منير.

 

بينما انتهى النجم وليد توفيق من تصوير كليب أغنية "مصر يا أم السلام"، حيث قدمها فى السابق وغناها فى الحفلات على شكل أغنية سنجل، ليقرر طرحها فيديو كليب وقام بتصويرها فى الأهرامات.

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