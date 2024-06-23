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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شذى تكشف حقيقة انفصالها بعد عام من زواجها (تفاصيل)

شذى
شذى

أكدت النجمة شذى عن حقيقة أنباء طلاقها من زوجها وليد عبد العال، بعد زواج استمر عام، ووجهت رسالة للصحفيين وأصدقائها المقربين، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شذى 

علقت شذى عن أنباء إنفصالها، قائلة: "مبحبش من زمان انشر حاجة عن حياتي الشخصية بس بما إن تليفوني فجأة مبطلش رن ولأن حقيقي إنتوا بالنسبالي عائلتي الكبيرة ومحبتش مأكدش خبر الطلاق اللي حاصل من فتره بشكر أصدقائي الصحفيين المحترمين اللي كلموني يتأكدوا على احترامهم لخصوصيتي وإنهم بيتأكدوا قبل ما ينشروا حاجة خاصة عني".

 

أضافت شذى: "وأسفة لو مش قادرة أرد على الكل، ربنا دائما بيكتب لينا الأصلح رب الخير لا يأتي إلا بالخير الحمد لله".

 

وكانت شذى احتفلت بزواجها في ديسمبر 2022، واختارت الفنان هيثم شاكر ليكون شاهدا على عقد الزواج.

شذى 

آخر أعمال شذى

من ناحية أخري، طرحت شذى أحدث أغنياتها في أبريل الماضي وحملت عنوان "إخلع".

 

"إخلع" من كلمات محمود كلازا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع رامي نوار.

 

يذكر أن شذى طرحت مؤخراً عددا من الأغنيات المتميزة منها اغنية بعنوان "إجمدي" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد قماح، وميكس وماستر خالد رؤوف.

 

وأغنية " اللي ما يتسموا" من كلمات الشاعر الغنائي إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع وميكس وماستر تميم.

شذى 
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الجريدة الورقية