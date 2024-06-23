خطوط حمراء في حياة ماجي بو غصن.. خيانة وعنف زوجي| ما الحكاية؟

كشفت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، عن تفاصيل قرار إنفصالها عن زوجها الأول، وذلك بعد تعرضها للخيانة وتجربة العنف الزوجي، مؤكدة أنها تؤمن بأن الخيانة ليست مقتصرة على الرجل فقط، ولكنها أمر مرفوض لكل الطرفين في العلاقة الزوجية.

ماجي بوغصن

ماجي بوغصن: و الزمن رجع بيا هتجوزه تاني لانه أكرمني

أكدت ماجي بوغصن خلال تصريحاتها، قائلة: "أن زواجها الأول لم يكلل بالنجاح، وقررت الابتعاد عنه من أجل البحث عن حياة جديدة في بيئة صحية مثل علاقة أبويها، مضيفة إلى أنها لا تحب الحديث عن تلك الفترة، كما أن تعرض المرأة للخيانة يجعلها تشعر بالوجع أكثر من الرجل.

وتابعت ماجي بو غصن في حديثها أنها تزوجت مرة أخري وعوضها الله عن أيام صعبة تعرضت لها، مؤكدة إلي أن زوجها الحالي داعم كبير في حياتها والذى وصفته بالصديق المقرب لها، ومر على زواجهما 22 عاما، معلقه: "لو الزمن رجع بيا هتجوزه تاني لانه أكرمني".

ماجي بو غصن

أشارت ماجي بو غصن إلي أن الصدفة جمعتهما من خلال حفل عشاء عن طريق صديقتها، وعملت معه لفترة وبعدها أصبحت علاقتهما مقربة للغاية حتى قررا الزواج.

وأكملت ماجي بو غصن أن زوجها دخل في مجال الانتاج الفني مؤخرا بعد زواجهم بسنوات طويلة، كما أنها لا تهتم لشائعات بأنها تزوجته من أجل المصالح وأن ينتج لها أعمالا فنية، قائلة: "زوجي لم يكن منتج وكان فقط موزع افلام سينما في الشرق الأوسط، ولم يمنعني من التمثيل وقت زواجنا وكان يعيش فى أمريكا وبعدها قرر الدخول في الإنتاج".

ماجي بو غصن

وأنهت ماجي بو غصن إلى أن لديها بعض الخطوط الحمراء في حياتها، وهي أنها ترفض أن يسلبها أحدا حقوقها، قائلة: "أنا شخصية متساهلة وأتنازل عن أمور كثيرة ولكن عند حقوقي لا أسمح بالاستهانة بها.. ولا يعنى أن كوني ممثلة أن أتنازل عن كرامتي أو شخصيتي أو خصوصيتي".