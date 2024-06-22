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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

كندة علوش تكشف تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي ومعاناتها مع رحلة العلاج

كندة علوش
كندة علوش

كشفت الفنانة كندة علوش، للمرة الأولى، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية وعدم ظهورها الفترة الماضية، وذلك بسبب تعرضها للإصابة بمرض سرطان الثدي، كما تحدثت عن معاناتها مع رحلة العلاج، التي استمرت لفترة طويلة، مشيرة: في العيلة يوجد تاريخ للمرض دا، منها جدتي التي توفت بسبب الكانسر.

كندة علوش

أعلنت كندة علوش، إصابتها بمرض سرطان الثدي، قائلة: "الحقيقة أنا بقالي فترة طويلة، غايبة عن الناس، سواء كان عبر الأعمال الفنية أو الظهور الإعلامي، ولكن هذا وراءه أسباب كثيرة وأهمها أصابتي بمرض".

كندة علوش

أضافت كندة علوش: "ظهرت عليا أعراض بسيطة بس أنا مش بحب اهتم بالتفاصيل، وأنا طبيعتي مش بخاف لأني بسلم أمري لربنا بسهولة، ولما عدى 5 أشهر ونفس الأعراض كانت عندي، فعمرو جوزي قالي انتي لازم تعملي فحوصات، ومكنتش مقتنعة أنه له لازمة، ولكن اقنتعت بعد وقت اني أروح أعمل فحوصات، وأول ما روحت للدكتورة قالت ليا في حاجة مش مظبوظة".

كندة علوش

تابعت كندة علوش: "قررت الدكتورة أخذ عينة، عشان توصل للسبب، وبعد 3 أيام لقيت راجل بتاع التحاليل كلمني وقالي النتيجة مش كويسة، وفي أكثر من مرض، منهم ورم خبيث في الثدي، بس عمرو كان شاكك في الموضوع وقلقان".

كندة علوش

كندة علوش تكشف تفاصيل علاجها

أنهت كندة علوش حديثها: "في العيلة يوجد تاريخ للمرض دا، منها جدتي التي توفت بسبب الكانسر، وروحت لدكتور كنا بنثق فيه، وأنا كان عندي كتلة متشعبة فالحالة اللي زي دي مينفعش أعمل العملية، لازم أخذ العلاج الكيمياوي لفترة طويلة، لحد ما تصغر وبعد كدا نقدر نشيلها".

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