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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مي كساب تدعم كندة علوش في أزمتها الأخيرة

كندة علوش ومي كساب
كندة علوش ومي كساب

حرصت الفنانة مي كساب، على توجيه رسالة دعم للفنانة السورية كندة علوش، بعد إعلانها الإصابة بمرض السرطان.

 كندة علوش

وكتبت مي كساب عبر حسابها على انستجرام: "ربنا يتم شفاكي علي خير ويخليكي لأولادك وجوزك وكل اللي بيحبوكي ودايما ضهر وسند لبعض يا ولاد الأصول".

 

تفاصيل إصابة  كندة علوش بسرطان الثدي

كما كشفت الفنانة كندة علوش، للمرة الأولى، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية وعدم ظهورها الفترة الماضية، وذلك بسبب تعرضها للإصابة بمرض سرطان الثدي، كما تحدثت عن معاناتها مع رحلة العلاج، التي استمرت لفترة طويلة، مشيرة: في العيلة يوجد تاريخ للمرض دا، منها جدتي التي توفت بسبب الكانسر.

 كندة علوش

أعلنت كندة علوش، إصابتها بمرض سرطان الثدي، قائلة: "الحقيقة أنا بقالي فترة طويلة، غايبة عن الناس، سواء كان عبر الأعمال الفنية أو الظهور الإعلامي، ولكن هذا وراءه أسباب كثيرة وأهمها أصابتي بمرض".

 

أضافت كندة علوش: "ظهرت عليا أعراض بسيطة بس أنا مش بحب اهتم بالتفاصيل، وأنا طبيعتي مش بخاف لأني بسلم أمري لربنا بسهولة، ولما عدى 5 أشهر ونفس الأعراض كانت عندي، فعمرو جوزي قالي انتي لازم تعملي فحوصات، ومكنتش مقتنعة أنه له لازمة، ولكن اقنتعت بعد وقت اني أروح أعمل فحوصات، وأول ما روحت للدكتورة قالت ليا في حاجة مش مظبوظة".

 كندة علوش

تابعت كندة علوش: "قررت الدكتورة أخذ عينة، عشان توصل للسبب، وبعد 3 أيام لقيت راجل بتاع التحاليل كلمني وقالي النتيجة مش كويسة، وفي أكثر من مرض، منهم ورم خبيث في الثدي، بس عمرو كان شاكك في الموضوع وقلقان".

 كندة علوش
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الجريدة الورقية