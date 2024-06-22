لوسي تثير الجدل بمفهومها لكلمه "الكباريه" وتحريم الرقص: جملة مستفزة| ما الحكاية

حرصت الفنانة لوسي عن دفاعها لمهنة الرقص ورفضت فكرة الحكم عليه بكلمة حلال أو حرام، مؤكدة: “متقدرش تقول الجملة دي دي جملة مستفزة”.

لوسي: الحرام بيبقى في الخفى والحلال في النور

أكدت لوسي خلال تصريحاتها، قائلة: "كل العوالم فيها كل حاجة في الحلال وفي الحرام مبنسألش بقى، الرقص متقدرش تقول حلال ولا حرام، دكتور أمراض النسا حلال ولا حرام؟ متقدرش تقول الجملة دي دي جملة مستفزة".

لوسي

واضافت لوسي عن مهنة الرقص: "الحرام اللي هو الزنا والقتل والنصب والسرقة والاغتصاب، الحرام كتير جدا وبيبقى في الخفى لكن الحلال دايما في النور، والرقص مش في أوض النوم الرقص على المسارح والأفرح وأكبر الأماكن في أوروبا، أنا عندي شهادات إني أحسن سفير لبلدي في الأخلاق والفن والاحترام، لو دخلنا في حتة الحلال والحرام عايزالها برامج وناس مشرعين".

كشفت لوسي عن أجمل الأشياء في "الكباريه" من وجهة نظرها: "أجمل ما في الكباريه الناس اللي جايالك تتفرج على شغلك واستعراضاتك وتسمع صوتك وتشوف أدائك، والرزق للناس اللي حواليك".

لوسي

وتابعت لوسي: "الكباريه كلمة فرنساوي "بعد الساعة 12" لأن الناس بتاخدها أن في حاجات مش حلوة، السينما المصرية هي اللي صورت للناس الكباريه كده".

أما عن مهنة الرقص فأكدت لوسي أنه فن راقي لكن اسم راقصة ظلمها كثيرا وقالت: "لقب راقصة ظلمني كممثلة وإنسانة في المجتمع اللي بيبص للفن "الباليه أو الرقص الشعبي أو السالسا" أنواع الرقص كله بيبصوا له بصة مش في مكانها".

لوسي

يذكر أن آخر أعمال لوسي مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل "المداح" الذي عرض في رمضان 2023 من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ومحمد رياض وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان ويسرا اللوزي، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد سمير فرج.