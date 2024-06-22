عاجل
حزب الله يقصف مستعمرة المطلة ردا على استهداف القرى الجنوبية في لبنان
السبت 22 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إجمالي إيرادات فيلم Bad Boys بالسينمات المصرية

فيلم Bad Boys
فيلم Bad Boys

حقق فيلم Bad Boys: Ride Or Die إيرادات بلغت 10 ملايين و717 ألف و338 جنيه منذ طرحه يوم 7 يونيو الجارى، ووصلت مدته إلى ساعة و55 دقيقة، ومن إنتاج شركة سونى، وتستمر الإيرادات في التزايد.

فيلم Bad Boys

إيرادات فيلم Bad Boys

وانقسمت إيرادات فيلم Bad Boys: Ride Or Die بين 116 مليونا و358 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و102 مليون و400 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

أبطال فيلم Bad Boys

فيلم Bad Boys: Ride Or Die يقوم ببطولته كل من سميث ومارتن لورانس، ويمثل عودة سميث الثانية إلى الشاشة الفضية بعد حادثة صفعة الأوسكار سيئة السمعة في عام 2022، وقد لاقى الفيلم استقبالًا إيجابيًا.

فيلم Bad Boys

تفاصيل فيلم Bad Boys

تم إصدار الفيلم الأول في سلسلة Bad Boys في عام 1995، وظهر فيه لورانس وسميث في دور محققي المخدرات في ميامي، مايك لوري وماركوس بورنيت. حقق الفيلم الأول أكثر من 141 مليون دولار في شباك التذاكر مقابل ميزانية قدرها 19-23 مليون دولار، لكنه تلقى آراء متباينة من النقاد.

أصبح Bad Boys II هو الجزء الثاني لسلسلة وطرح في عام 2003، وكان عاشر أعلى فيلم من حيث الإيرادات في ذلك العام، حيث تجاوز 273 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

كما تم إطلاق الجزء الثالث من سلسلة Bad Boys بنجاح، حيث حقق 246 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، ومع ذلك، تم قطع عرضه فجأة عندما تم إغلاق المسارح بسبب فيروس كورونا في 2020.
 

txt

إيرادات Kingdom of the Planet of the Apes منذ طرحه بالسينمات المصرية

مواد متعلقة

ماجد المهندس يقترب من الـ 3 ملايين مشاهدة كليب "البضاعة" على اليوتيوب

لوسي تثير الجدل بمفهومها لكلمه "الكباريه" وتحريم الرقص: جملة مستفزة| ما الحكاية

السورية رويدا عطية تعتزل الفن لهذا السبب

تطورات الحالة الصحية لـ"لقاء سويدان" بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة على الهواء

محمد إمام يتعجب من تعليق الناقد طارق الشناوي.."ما تراه على الشاشة چينات وراثية"

حلو الحب لـ وائل كفوري تتصدر الأعلى مشاهدة على "يوتيوب"

إيرادات فيلم عصابة الماكس في آخر ليلة عرض

هبوط إيرادات فيلم أهل الكهف بالسينمات أمس
الجريدة الورقية