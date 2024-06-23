شاهد قبل العرض.. الصور الأولى من كواليس فيلم الهوى سلطان بطولة منة شلبي

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم الهوى سلطان بطولة منة شلبي وأحمد داود الصور الأولى من كواليس تصوير العمل، وذلك قبل طرحه في دور العرض قريبا.

وانتهى أبطال فيلم الهوى سلطان من تصوير مشاهد العمل قبل عيد الأضحى، ويجرى حاليا الانتهاء من المونتاج، استعدادا لطرحه في السينمات.

فيلم الهوى سلطان

ويشارك فى فيلم الهوى سلطان مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم منة شلبي وأحمد داود وأحمد خالد صالح وسوسن بدر وجيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري.

أحداث فيلم الهوى سلطان

تدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الاصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

فيلم الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان

من ناحية أخري، تستعد الفنانة منة شلبي لبدء تصوير أحدث مسلسلاتها.

كما تحدث السيناريست تامر حبيب مؤخرا، عن بدء تصوير مسلسله الجديد من بطولة الفنانة منة شلبي، وأنه سينتمي لنوعية المسلسلات الاستعراضية الكوميدية.

أضاف تامر حبيب: "بعد العيد إن شاء الله هنصور مسلسل 8 حلقات، المسلسل استعراضي كوميدي وأنا مبسوط بيه جدًا، اننا هنعمل حاجة ميوزيكال، وأنا اللي كاتب الأغاني بتاعته".

فيلم الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان

وأشار إلى أن المسلسل بطولة منة شلبي، ومجموعة من الفنانين، ولكن لم يتم الاستقرار حتى الآن على البطل الذي أمامها.

أشار تامر حبيب عن تعاونه مع الفنانة منة شلبي قائلاً: "منة شلبي في حياتي بره الشغل وجوه الشغل هي أحلى حاجة في حياتي، أنا ومنة صداقتنا تحسس الناس اننا اشتغلنا مع بعض كتير، لكن في الحقيقة اشتغلنا قليل جدًا، فربنا يسهل ونشتغل كتير مع بعض".

فيلم الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان

وكشف تامر حبيب عن سبب كتابة ثمانية حلقات فقط بالمقارنة بالمسلسلات الـ 15 والـ 30 حلقة، قائلاً: "الحقيقة مش مهم المسلسل كام حلقة، المهم أن أحكي الحدوتة بشكل رشيق، ولما تخلص الحدوتة الحلقات تخلص".