الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ريهام عبد الغفور تدعم كندة علوش بعد إصابتها بالسرطان

كندة علوش وريهام
كندة علوش وريهام عبد الغفور

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على توجيه رسالة دعم للفنانة كندة علوش، بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان.

نشرت ريهام عبد الغفور عبر حسابها الشخصي "إنستجرام": "اللهم رب الناس اذهب البأس.. واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.. شفاء لا يغادر سقما.. اللهم اشف مرضانا أنك على كل شيء قدير .. ربنا يخليكي لجوزك وولادك وعائلتك وجمهورك ولينا يا أجمل كنده، بحبك أوي".

كندة علوش

وترد عليها كندة علوش من خلال تعليق على المنشور، قائلة: "آمين يا حبيبتي.. متشكرة أوي ياريكو بحبك أوي".

 

تفاصيل إصابة  كندة علوش بسرطان الثدي

كما كشفت الفنانة كندة علوش، للمرة الأولى، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية وعدم ظهورها الفترة الماضية، وذلك بسبب تعرضها للإصابة بمرض سرطان الثدي، كما تحدثت عن معاناتها مع رحلة العلاج، التي استمرت لفترة طويلة، مشيرة: في العيلة يوجد تاريخ للمرض دا، منها جدتي التي توفت بسبب الكانسر.

كندة علوش

أعلنت كندة علوش، إصابتها بمرض سرطان الثدي، قائلة: "الحقيقة أنا بقالي فترة طويلة، غايبة عن الناس، سواء كان عبر الأعمال الفنية أو الظهور الإعلامي، ولكن هذا وراءه أسباب كثيرة وأهمها أصابتي بمرض".

 

أضافت كندة علوش: "ظهرت عليا أعراض بسيطة بس أنا مش بحب اهتم بالتفاصيل، وأنا طبيعتي مش بخاف لأني بسلم أمري لربنا بسهولة، ولما عدى 5 أشهر ونفس الأعراض كانت عندي، فعمرو جوزي قالي انتي لازم تعملي فحوصات، ومكنتش مقتنعة أنه له لازمة، ولكن اقنتعت بعد وقت اني أروح أعمل فحوصات، وأول ما روحت للدكتورة قالت ليا في حاجة مش مظبوظة".

كندة علوش

تابعت كندة علوش: "قررت الدكتورة أخذ عينة، عشان توصل للسبب، وبعد 3 أيام لقيت راجل بتاع التحاليل كلمني وقالي النتيجة مش كويسة، وفي أكثر من مرض، منهم ورم خبيث في الثدي، بس عمرو كان شاكك في الموضوع وقلقان".

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