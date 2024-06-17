حبس عاطل لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات في البساتين

قررت نيابة جنوب القاهرة، حبس عاطل لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات في منطقة البساتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهم.

البداية عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة البساتين، لاتهامه بسرقة بطارية سيارة بأسلوب"الضغط على الكابود والفك" باستخدام "مفك".

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه الكائن بدائرة القسم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.

وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بالنصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم لإحدى الدول.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغا من 10 مواطنين أفادوا فيه بتعرضهم للنصب والاحتيال من قبل 3 أشخاص، وتحصلهم على مبالغ مالية منهم مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية إلا أنهم لم يفوا بذلك وتهربوا من رد المبالغ المالية لهم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا بحضور طالب 22 سنة، إلى ديوان قسم شرطة الشيخ زايد، وحرر محضرا يتضرر فيه من 7 أشخاص قاموا بالتعدي عليه والاستيلاء منه على مبلغ كان بحوزته وادعوا أنهم ضباط شرطة تابعين للقسم.

وتم تشكيل فريق بحث للقبض على المتهمين، وبالبحث والتحري، تم القبض على 7 أشخاص مرتكبي الواقعة، وبحوزتهم مبالغ مالية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لانتحال صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.