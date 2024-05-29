مصرع شاب غرقًا في نهر النيل بالصف

لقى شاب مصرعه غرقًا في نهر النيل بمنطقة الصف بالجيزة، وتم انتشال الجثمان بواسطة رجال الإنقاذ النهري، والتحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كان تلقى الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالصف، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات الأولية، أن شابا "تم تحديد هويته"، تعرض للغرق بمنطقة المعدية، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر نجحت قوات الحماية المدنية بالسويس، فى السيطرة على حريق شب فى شاحنة نقل مواد بترولية خالية من الحمولة خلال سيرها بطريق "السويس - الأدبية" ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالسويس، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغا من قائدي السيارات، باشتعال النيران في سيارة نقل مواد بترولية قبل مزلقان الأدبية، وعلى الفور وجه مدير إدارة الحماية المدنية 3 سيارات لموقع البلاغ للتعامل وتأمين الطريق من آثار الحريق.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحريق نشب في كابينة السيارة النقل، وكانت خالية من أي حمولة مواد بترولية، ونجح رجال الإطفاء من السيطرة على النيران دون وقوع إصابات، جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى منطقة الحوامدية

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى منطقة الحوامدية، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الحوامدية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء لمكان الحادث، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا ونجح رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع خطر إمتداده، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.