إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بمدينة 6 أكتوبر

أصيبت سيدة، صباح اليوم الإثنين، بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث مرورى بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف ورجال المرور لمكان الحادث، وتم نقل المصابة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، وضبط مالك السيارة المتسببة في الواقعة.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بدائرة مركز شرطة أبوحماد، حيث توصلتِ تحريات المباحث إلى أن أثنين من أصدقاء المجني عليه هما مُرتكبي الواقعة، لوجود خلافات سابقة بينهم.

والبداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة مركز أبو حماد، يفيد العثور على جثة «محمد. ص. ح» 16 عامًا، مقيم بعزبة سور التل التابعة لقرية الجعفرية بدائرة المركز، داخل حظيرة مواشي بدائرة المركز، مع وجود شبهة جنائية في الحادث.

وعلى الفور، انتقلتِ الأجهزة الأمنية لمكان واقعة العثور على الجثة، وبالفحص تبين أن مرتكبي الحادث اثنين من أصدقاء المجني عليه، وهم: «أحمد. ح. ع» ٢٢ عامًا، و«محمود. ا» ١٨ عامًا، مقيمَين بناحية قرية الجعفرية بدائرة المركز، وذلك بسبب وجود خلافات بين. المجني عليه والمتهمين.

وتوصلت التحريات الأولية، أن المتهمين استدراجا المجني عليه لحظيرة مواشي بعزبة الزعاق القريبة لقريته، وقاما بالتعدي عليه بالضرب في وجه بحجر أبيض دبش، ما أدى وفاته، ثم تركاه وفرا هاربين.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بغرض الانتقام من صديقهما، لوجود خلافات سابقة بينهم>

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حجزهما 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية وقوعها.