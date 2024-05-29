مواصلة التحقيقات مع المتهمة بقتل والدتها بـ12 طعنة في مصر القديمة

تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحقيقاتها في واقعة مصرع سيدة مسنة على يد ابنتها، بعدما سددت لها عدة طعنات قاتلة، فى منطقة مصر القديمة، حيث استمعت النيابة لأقوال المتهمة التي أكدت قامت بقتل والدتها بسبب سوء معاملتها ونهرها لها باستمرار.

وأضافت المتهمة أنها استلت سكينا من المطبخ وانهالت على المجني عليها بـ١٢ طعنة قاتلة فى رقبتها ورأسها أثناء نومها، وتعاني المتهمة من حالة عصبية ونفسية سيئة حالت دون استجوابها بشكل كامل.

وكانت كشفت التحقيقات، أن أشقاء المتهمة اكتشفوا الواقعة بعد ارتكابها، حيث وجدوا والدتهم غارقة في دمائها على السرير، وحاولوا إنقاذها ولكنها فارقت الحياة، فقاموا بإبلاغ الشرطة.

وكشفت مناظرة النيابة للجثة، أن المجني عليها سيدة في العقد السادس من العمر، ترتدي كامل ملابسها، بها إصابات طعنية بمنطقة الرقبة، أدت إلى قطع الشريان، وتهتكات شديدة تسببت في نزيف أدى إلى الوفاة.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوفاة مسنة تبلغ من العمر 65 سنة، بطعنات متفرقة في الرأس والرقبة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنتها التي تبلغ من العمر ثلاثين عامًا، وتم ضبطها ونقل الجثة إلى المشرحة بمعرفة النيابة العامة، التي باشرت التحقيق.

وفي سياق آخر لقى شاب مصرعه غرقًا في نهر النيل بمنطقة الصف بالجيزة، وتم انتشال الجثمان بواسطة رجال الإنقاذ النهري، والتحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كان تلقى الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالصف، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات الأولية، أن شابا "تم تحديد هويته"، تعرض للغرق بمنطقة المعدية، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر نجحت قوات الحماية المدنية بالسويس، فى السيطرة على حريق شب فى شاحنة نقل مواد بترولية خالية من الحمولة خلال سيرها بطريق "السويس - الأدبية" ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالسويس، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغا من قائدي السيارات، باشتعال النيران في سيارة نقل مواد بترولية قبل مزلقان الأدبية، وعلى الفور وجه مدير إدارة الحماية المدنية 3 سيارات لموقع البلاغ للتعامل وتأمين الطريق من آثار الحريق.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحريق نشب في كابينة السيارة النقل، وكانت خالية من أي حمولة مواد بترولية، ونجح رجال الإطفاء من السيطرة على النيران دون وقوع إصابات، جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى منطقة الحوامدية، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الحوامدية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء لمكان الحادث، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا ونجح رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع خطر إمتداده، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.