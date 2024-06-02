إصابة سمية الألفي باختناق في حريق شقتها بالجيزة

أصيبت الفنانة سمية الألفى بالاختناق إثر حريق شب داخل شقتها الكائنة فى نطاق دائرة قسم الجيزة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الجيزة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل شقة سكنية تقع على مساحة 120 مترا، ملك للفنانة سمية الألفى، أصيبت بحالة اختناق، وتم نقلها للمستشفى لإسعافها.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع خطر إمتداده، كما تبين أن النيران التهمت محتويات الشقة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر حددت محكمة جنح الاقتصادية، جلسة الحكم على إنجي حمادة وكروان مشاكل بسبب فيديو المطبخ لـ٢٢ يونيو الجاري.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد رحلت التيك توكر كروان مشاكل، بمأمورية أمنية خاصة من مديرية أمن سوهاج، محل القبض عليه أثناء اختبائه بالمحافظة، إلى جهات التحقيق بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بالقاهرة، للتحقيق معه في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور بالاشتراك مع المتهمة إنجي حمادة المحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات، والمشتركة معه في نفس التهمة عقب ظهورهما في مقطع فيديو فاضح داخل شقة الأخيرة بمنطقة التجمع الأول.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى “سماح. ح” الشهيرة بـ إنجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل.

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على إنجي حماده التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة شاب يدعى كروان مشاكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.