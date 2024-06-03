تأييد حبس مدير حملة أحمد طنطاوي سنة بتهمة التزوير

قضت محكمة جنح الاستئناف، بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برفض المعارضة الاستئنافية المقدمة من محمد أبو الديار مدير حملة أحمد طنطاوي، وأيدت حكم حبسه سنة مع الشغل بتهمة تزوير أوراق الانتخابات.

ووصل محمد ابو الديار إلى محكمة القاهرة الجديدة، لنظر أولى جلسات محاكمته، فيما كثفت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين المحكمة من تواجدها استعداد لبدء المحاكمة.

وكانت قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل محمد أبو الديار مدير حملة أحمد طنطاوي، بعدما تقدم بمعارضة استئنافية على قرار محكمة جنح مستأنف المطرية بحبسه.

وظهر أحمد طنطاوي الأسبوع الماضي في محكمة العباسية من أجل التوقيع على قرار تأييد حبسه الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف المطرية.

ورفضت محكمة جنح مستأنف المطرية الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي عضو مجلس النواب السابق ومن مدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية تزوير التوكيلات الانتخابية، وقررت المحكمة تأييد حبسهم سنة مع الشغل.

وفي سياق آخر أصيبت سيدة، صباح اليوم الإثنين، بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث مرورى بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف ورجال المرور لمكان الحادث، وتم نقل المصابة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، وضبط مالك السيارة المتسببة في الواقعة.