الحبس 6 أشهر لـ خدامة بتهمة سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية في عابدين

قضت محكمة جنح عابدين، بمعاقبة خادمة بالحبس 6 أشهر بتهمة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة عابدين.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية "لها معلومات جنائية"، لقيامها بإرتكاب واقعة سرقة (مبالغ مالية- مجموعة من المشغولات الذهبية والفضية وبعض المتعلقات ) من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة عابدين، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن المسروقات المستولى عليها بمسكنها.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيقات، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهمة، وعقب الإنتهاء من التحقيقات أحالتها لمحكمة الجنح التي أصدرت قرارها المتقدم.

وفي سياق آخر تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب داخل مخزن قطع غيار وكوتش في السلام، دون وقوع إصابات.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن قطع غيار وكوتش فى السلام، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات واستمعت لشهود العيان، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان، وطالبت تحريات المباحث للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها ‏المرورية المكبرة في أنحاء ‏الجمهورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة ‏الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على ‏كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة ‏المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، ‏والحد من وقوع الحوادث على الطرق .‏

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق ‏الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات ‏وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ‏ساعة عن ضبط (28594) مخالفة مرورية ‏متنوعة .. من بينها المخالفات ‏التالية:‏

‏(1259) مخالفة السير بدون تراخيص.‏

‏(28) دراجة نارية مخالفة.‏

‏(10211) مخالفة تجاوز السرعة ‏المقررة.‏

‏(6) مخالفات موقف عشوائى.‏

‏(1279) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول ‏أثناء القيادة.‏

‏(10) مخالفاتشروط التراخيص .‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة ‏الداخلية حملاتها لضبط المخالفات ‏المرورية.