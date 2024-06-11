انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقًا بالعياط

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، في انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقًا بإحدى الترع بالعياط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بغرق أحد الأشخاص بإحدى الترع بمنطقة العياط، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ، وتم انتشال جثة شاب، وبإجراء التحريات تبين غرق طالب أثناء الاستحمام بإحدى الترع، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط المتهم بالاعتداء على ميكانيكي بسلاح أبيض وإصابته بعدة طعنات، بسبب خلافات بينهما بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد وصول ميكانيكي إلى أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، مصابًا بعدة طعنات نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات، تبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه " ميكانيكي"، وبين المتهم بسبب خلافات بينهما، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما قضت محكمة جنح عابدين، بمعاقبة خادمة بالحبس 6 أشهر بتهمة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة عابدين.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية "لها معلومات جنائية"، لقيامها بإرتكاب واقعة سرقة (مبالغ مالية- مجموعة من المشغولات الذهبية والفضية وبعض المتعلقات ) من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة عابدين، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن المسروقات المستولى عليها بمسكنها.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيقات، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهمة، وعقب الإنتهاء من التحقيقات أحالتها لمحكمة الجنح التي أصدرت قرارها المتقدم.