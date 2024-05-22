تجديد حبس عاطل متهم بانتحال صفة موظف بالوايلي

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة موظف في منطقة الوايلى.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم انتحل صفة موظف بإحدى الجهات على خلاف الحقيقة، وضبط بحوزته كارنيه يحمل اسمه وصورته منسوب صدوره لإحدى الجهات "مزور"، وبالضغط عليه أقر بتحصله عليه من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى.

وطالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة تزوير مستندات لإحدى الجهات بالمخالفة لأحكام القانون.

وفي سياق آخر لقيت فتاة مصرعها وأصيب شخص آخر، بعدما صدمتهما سيارة أثناء عبورهما للطريق الدائرى فى منطقة الهرم، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على جثة الفتاة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باصطدام سيارة بأشخاص فى منطقة الهرم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع فتاة وإصابة شخص أخر عقب تصادم سيارة بهما.

تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على السائق والسيارة المتسببه في الحادث، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما أصيب 7 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائرى بالجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى اتجاه بمنطقة صفط اللبن بالجيزة، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين تصادم سيارتين، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم بسيارات الاسعاف الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ويعمل رجال المرور على رفع آثار الحادث وتيسير حركة السيارات، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.