نشرة التوك شو.. قائمة الوزراء الجدد على مواقع التواصل وتعادل المنتخب

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علقت الإعلامية عزة مصطفى، على الانباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشان قائمة أسماء وزراء الحكومة الجديدة، قائلةً: «واحد عمل نفسه قريب من المطبخ وطلع الأسماء».

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عزة مصطفى تنتقد قائمة وزراء الفيسبوك: “الأسماء المتداولة تضحك” (فيديو)



قال السفير عاطف سالم سفير مصر السابق لدى إسرائيل وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسمى بمحبوب الحريديم ويحظى بدعم المتطرفين،و كان يحرص على الاستفادة منهم في تشكيلات حكومته.

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سفير مصر السابق بإسرائيل: نتنياهو يحظى بدعم المتطرفين (فيديو)



علق الإعلامي نشأت الديهي، على الموعد المتوقع إعلان أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة، قائلا: ما لدينا من معلومات موثقة أن الرئيس السيسي سيكون في الأردن غدا بسبب مؤتمر خاص بقطاع غزة وبالتالي سيكون هناك انشغال رئاسي بهذا الأمر".

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نشأت الديهي يكشف موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة وحلف اليمين (فيديو)



علقت الإعلامية لبنى عسل، على التشكيل الوزاري المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: “منذ تقديم الحكومة استقالتها، وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة، وبدأ سيل من بورصة التكهنات”.

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لبنى عسل تكشف حقيقة التشكيل الوزاري المتداول على مواقع التواصل (فيديو)





قال محمد عراقي مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، إن العلاقة بين محمد صلاح وحسام حسن جيدة ومتميزة وهناك تواصل مستمر بينهما.

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اتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض محمد صلاح التغيير في مباراة غينيا (فيديو)



قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع في تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي وعلى رأس أولويات الحكومة الجديدة الصحة والتعليم، موضحًا أن منهج تشكيل الحكومة الجديدة هو امتداد لفكرة ومنهج وشكل الكتمان والسرية، منوهًا بأن هذا المنهج شئ في منتهى العجب.

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إبراهيم عيسى: طريقة تشكيل الحكومة الجديدة في "منتهى العجب"



استنكر الإعلامي تامر أمين واقعة استئجار مدرس جيولوجيا لقاعة حسن مصطفى للألعاب الرياضية من أجل الدروس الخصوصية، قائلا: “إزاي نأجر قاعة حسن مصطفى لمدرس علشان مراجعة نهائية؟”.

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مليون جنيه في ليلة.. تامر أمين يهاجم مدرس الجيولوجيا بسبب المراجعة النهائية



علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على واقعة تأجير مدرس الجيولوجيا لصالة حسن مصطفى الرياضية لتنظيم مراجعة نهائية لآلاف الطلاب.

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أول تعليق من وزير الرياضة على استئجار مدرس الجيولجيا لقاعة رياضية (فيديو)



أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن استيائه من محاولات البعض لإثارة الخلافات بين لاعبي منتخب مصر، قائلًا: "لماذا تسعون لخلق وقيعة بين حسام حسن ومحمد صلاح؟ هناك من يبحث فقط عن التريند".

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أحمد موسى مهاجما منتقدي المنتخب: لماذا الوقيعة بين حسام حسن ومحمد صلاح؟ (فيديو)





علقت الإعلامية لميس الحديدي على حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب -مساء اليوم- الإثنين، مباراة غينيا بيساو ضد مصر اليوم في إطار منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 القادمة، قائلة: "تعادل غريب وعجيب بين غينيا بيساو والمنتخب المصري سجلت هدفها الأول بعد خطأ دفاعي ثم هدف رائع لمحمد صلاح وهو هدف التعادل في الدقيقة 70".

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لميس الحديدي: التعادل الإيجابي للمنتخب مع غينيا بيساو “نتيجة غريبة بطعم الهزيمة”

