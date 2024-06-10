إبراهيم عيسى: طريقة تشكيل الحكومة الجديدة في "منتهى العجب"

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع في تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي وعلى رأس أولويات الحكومة الجديدة الصحة والتعليم، موضحًا أن منهج تشكيل الحكومة الجديدة هو امتداد لفكرة ومنهج وشكل الكتمان والسرية، منوهًا بأن هذا المنهج شئ في منتهى العجب.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: أن شئ يدعوا للدهشة وصلنا لدرجة أن رئيس الوزراء المكلف يقابل شخصيات ويتحدث فيها المجتمع السياسي، ولكن أسماء الوزراء كان به اهتمام حزبي وجماهيري بالوزارة الجديدة، موضحًا أنه كان هناك اهتمام من أجهزة الدولة لمعرفة ردود الأفعال حول الوزراء الجدد.

وعن الجانب الاقتصادي وأداء الحكومة المستقيلة، قال: "الحكومة المستقيلة تتحدث إلى الشعب بأنها نجحت في إنجاح صندوق النقد في عملية جبارة بصرف قرض الأسبوع الجاري 820 مليون دولار، وهناك من صرح أن هذا دليل على ثقل الاقتصادي المصري، الانبساط بهذا تأكيد أننا نعيش دوامة ودائرة مغلقة"، موضحًا أن صندوق النقد الذي يقدم لنا هذا القرض سندفع له الشهر الجاري 750 مليون دولار.

وأشار إلى أن مصر لم تتخلف عن سداد الديون، منوهًا بأن مصر ستسدد غدًا 44 مليون دولار وسنسدد هذا الشهر 750 مليون دولار بينما نقترض 820 مليون دولار، وأننا نعيش في دوامة حقيقية.