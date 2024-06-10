مليون جنيه في ليلة.. تامر أمين يهاجم مدرس الجيولوجيا بسبب المراجعة النهائية

استنكر الإعلامي تامر أمين واقعة استئجار مدرس جيولوجيا لقاعة حسن مصطفى للألعاب الرياضية من أجل الدروس الخصوصية، قائلا: “إزاي نأجر قاعة حسن مصطفى لمدرس علشان مراجعة نهائية؟”.

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"،مساء اليوم: " تأجير صالة حسن مصطفى للألعاب الرياضية لمدرس جريمة كبيرة ".

وتابع تامر أمين: "ما رأيناه في قاعة حسن مصطفى شكل من أشكال التعليم في مصر"، مضيفا:" مين المدرس ده عشان يلم أعداد كبيرة من الطلاب قبل الامتحان".

الصالة متأجرة بـ 200 ألف جنيه

وأكمل تامر أمين: "الصالة متأجرة بـ 200 ألف جنيه ، والمدرس ده دخله مليون جنيه في جيبه، وقيمة التذاكر وصلت لـ مليون و200 الف ".

وأعلن المتحدث الرسمي لـ وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، إحالة المسئولين عن صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر للتحقيق، وكذلك وقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الرسمية.

جاء ذلك على إثر السماح لمعلم جيولوجيا بإعطاء دروس خصوصية بالصالة صباح اليوم، في إطار تنمية موارد الصالة المغطاة، ولكن دون الرجوع للوائح القانونية الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور.

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على صرف دعم مالي بقيمة 7 ملايين جنيه للجنة البارالمبية والاتحادات البارالمبية ولجان ذوي الإعاقة بالاتحادات الأولمبية المتأهلة لدورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، وذلك في خطوة تؤكد التزام الدولة المصرية بدعم رياضة ذوي الإعاقة.