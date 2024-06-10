سفير مصر السابق بإسرائيل: نتنياهو يحظى بدعم المتطرفين (فيديو)

قال السفير عاطف سالم سفير مصر السابق لدى إسرائيل وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسمى بمحبوب الحريديم ويحظى بدعم المتطرفين،و كان يحرص على الاستفادة منهم في تشكيلات حكومته.

التشكيل الحكومي الحالي يتكون من 5 أحزاب شديدة التطرف

وأضاف سفير مصر السابق لدى إسرائيل، في حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، أن التشكيل الحكومي الحالي يتكون من 5 أحزاب شديدة التطرف وحزب الليكود اليميني المتطرف، وهذا التطرف يخلق تطرفا، كما أن الحاخامات يجعلونهم يقتلون باسم الدين".

وتايع سفير مصر السابق لدى إسرائيل: الجيش الإسرائيلي انكشف وكان يتم الزعم بأنه جيش أخلاقي، وجرى وضعه في قائمة العار، وهذا أصعب شيء لجيش نظامي، مشيرا إلى أن وضع إسرائيل في هذه القائمة سيستخدم في المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.

كشف اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والذي يدور حول المفاوضات المستمرة بشأن الأوضاع في غزة.

وأوضح سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تكثيف الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين في أسرع وقت، كما تم التأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية.



وتابع اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: وزير الخارجية الأمريكي كان قد صرح في وقت سابق بأن حماس هي من ترفض المفاوضات، وهي السبب في استمرار عمليات إطلاق النار.



واستطرد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: نتنياهو يلعب لصالح نفسه وليس لصالح إسرائيل، وذلك يتضح من خلال انقلاب مجلس الحرب والشارع الإسرائيلي عليه، وهدفه هو البقاء على الكرسي، والذي استمر عليه منذ 14 عاما، فهو الوحيد المتمسك بإقامة دولة إسرائيلية على أمل أن يتوافق معه الرئيس الأمريكي جو بايدن في تنفيذ متطلباته.

وحول مستقبل المفاوضات التي تجريها الدولة المصرية مع أمريكا، قال اللواء نصر سالم: المفاوضات ستفشل كما فشلت من قبل، وهدف نتنياهو البعيد هو التوصل لحل نهائي بشأن المفاوضات وتهدئة الأوضاع في غزة، ويحاول بشتى الطرق إفشال المفاوضات التي تجريها الدولة الأمريكية.

واختتم سالم حديثه، قائلاً: السيناريو الأكثر توقعًا في الفترة المقبلة؛ هو التشدد من جانب نتنياهو لأبعد مدى، والرفض لما تقدمه أمريكا من مفاوضات مع الدول الكبرى حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.