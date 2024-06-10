نشرة التوك شو.. صفعة عمرو دياب لمعجب تثير الجدل وسرطان لميس الحديدي

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كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن الحكومة المقبلة، قائلا: "هناك وزارات ستعود مرة أخرى ودمج وزارات أخرى في التشكيل الوزاري الجديد الذي يشهد دقة واختيار جيد".

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أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن الحكومة المقبلة وموعد الإعلان عنها (فيديو)



قال الدكتور محمود شاهين مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون من يوم الخميس وحتى يوم السبت الموافق وقفة عيد الأضحى المبارك.

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وقفة عرفة.. الأرصاد تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)



قالت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن محافظة أسوان، سجلت أعلى درجات حرارة على مستوى العالم خلال الموجة الحارة الحالية، قاربت الـ50 درجة مئوية.

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بعد وفاة 40 شخص.. نائبة تطالب الحكومة بوقف تخفيف الأحمال في أسوان



أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن هناك علاقة بين عدم توفير الأدوية وارتفاع الأسعار وغلق نحو 1500 صيدلية".

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أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف موعد انتهاء أزمة نواقص الدواء (فيديو)



كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مدى جواز الحج بالتقسيط، أو الأضحية بالتقسيط، قائلا: "الحج له شروط أساسية منها توافر المال اللازم".

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هل يجوز الحج والأضحية بالتقسيط؟ الإفتاء تجيب (فيديو)



أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الوزارة أرسلت خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن تشكيل غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024، والمهام المسئولة عنها خلال فترة الامتحانات.

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مسموح بالتأخير 15 دقيقة.. تفاصيل استعدادات امتحانات الثانوية العامة



استنكر الإعلامي عمرو أديب، واقعة جمع مدرس جيولوجيا لآلاف الطلاب بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر لحضور مراجعة للمادة، معقبا: " "ستاد ملك الدولة.. وسلطان الجيولوجيا جايب 4 آلاف واحد .. حد يصدق الكلام دا .. شايفين الأضواء والمزيكا، ده ولا كأنه شيكابالا".

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مدرس يجمع 4آلاف طالب في صالة رياضية.. وعمرو أديب:"أخبار وزير التعليم إيه؟"



أكد الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إن إيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز "إجباري" لحين إتمام التحقيقات في أزمة المنشطات.

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إيقافه إجباري.. رئيس منظمة مكافحة المنشطات يكشف تفاصيل أزمة رمضان صبحي (فيديو)



أبدى ميشيل حليم المحامي بالنقض، إندهاشه من رفع عمرو دياب قضية في مواجهة قضية الشاب الذي اعتدى عليه بالضرب، قائلا: “ستحفظ أي قضية؛ لأنه أي كلام”.

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محام نقض: صفعة عمرو دياب جريمة و المطرب متهم بـ“استعراض قوة” (فيديو)



كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن سبب إخفاء إصابتها بمرض السرطان، قائلة: "مش لازم الناس تعرف دا من 10 سنوات، ودا وجع يخصني وأخاف الناس تقول بتاجر بحاجة.

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