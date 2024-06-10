أحمد موسى مهاجما منتقدي المنتخب: لماذا الوقيعة بين حسام حسن ومحمد صلاح؟ (فيديو)

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن استيائه من محاولات البعض لإثارة الخلافات بين لاعبي منتخب مصر، قائلًا: "لماذا تسعون لخلق وقيعة بين حسام حسن ومحمد صلاح؟ هناك من يبحث فقط عن التريند".

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، يجب مساندة المنتخب الوطني للوصول إلى نهائيات كأس العالم، معقبًا: "لماذا تريدون تدمير المنتخب والعلاقات بين اللاعبين؟ لا أحد يفعل ذلك مع لاعبي المنتخب سوى نحن".

محمد صلاح سيقودنا إلى كأس العالم

وتابع أحمد موسى: "يجب أن ندعم الجميع، محمد صلاح هو نجم عالمي وقائد المنتخب الوطني، وإن شاء الله سيقودنا إلى كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية، وسيحمل كأس الأميرة السمراء".

وأشار أحمد موسى إلى أن المنتخب الأولمبي سيشارك في أولمبياد باريس. معقبا: "علينا أن ندعمهم، فقد عاد الناس ليلتفوا حول المنتخب ويشجعوه، لدينا مدير فني طالبنا بوجوده والجميع يعمل بجد، وإذا لم نحقق النتائج المطلوبة سنسمع الكثير من الأصوات المنتقدة".

واختتم أحمد موسى: "كفاية تكسير في لاعبي المنتخب، علينا أن ننظر إلى الصورة الكبيرة وندعم المنتخب، نحن في صدارة المجموعة ومن يتصدر يذهب لكأس العالم مباشرة، لذا نحن بحاجة إلى بعض الصبر والدعم للمنتخب".

وأكد نادر السيد نجم منتخب مصر السابق، أن تعادل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع غينيا بيساو بهدف لكل منهما، في إطار مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، أمر جيد، مردفًا: «المنتخب حقق هدفه من المباراة إذا لم نفز لا نخسر».

وقال نادر السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن منتخب مصر قدم مستوى جيدا طيلة المباراة، وهناك العديد من العوامل التي أثرت على لاعيبنا مثل درجات الحرارة والرطوبة، بالإضافة إلى إرهاق اللاعبين المحترفين بعد موسم طويل في الدوريات الأوروبية.

وأضاف نادر السيد مساء اليوم الاثنين، أن الشارع المصري كان متفاعل مع المنتخب الوطني خلال مباراة اليوم أمام غينيا بيساو، مشيرًا إلى أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني نجح في تخطي أول مباراتين رسميتين له بصورة أكثر من جيدة.

وتابع: المنتخب سنحت له أكثر من فرصة محققة لإنهاء المباراة، ولكن لم يوفق لاعبونا في التسجيل، ولكن في النهاية حقق المنتخب المطلوب منه وعاد بنقطة إيجابية».