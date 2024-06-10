عزة مصطفى تنتقد قائمة وزراء الفيسبوك: “الأسماء المتداولة تضحك” (فيديو)

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على الانباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشان قائمة أسماء وزراء الحكومة الجديدة، قائلةً: «واحد عمل نفسه قريب من المطبخ وطلع الأسماء».

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، أنه على الفور قام مصدر حكومي مطلع بنفي صحة ما تم نشره شكلا وموضوعا بشأن قائمة أسماء وزراء الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن المصدر أكد أيضًا تكثيف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة من كفاءات وطنية طبقا لما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتابعت الإعلامية عزة مصطفى: «الناس كلها على جميع المستويات التعليمية والثقافية كانوا بيشيروا البوست، ومفيش ولا واحد فيهم فكر يقرأ الأسماء دي، وتوقفت عند هذه النقطة كثيرًا، لأن اللي بيشيروا البوست يعتبروا أقل درجة من الناحية التعليمية».

واختتمت عزة مصطفى، قائلةً: «لو كل واحد كلف نفسه يشوف الأسماء دي كويس كان هيضحك ومش هيشير حاجة.. احنا أشطر ناس في إننا نشير الأخبار دون أن نقرأها».

وأفاد مصدر حكومي مطلع أنه لا صحة لكل ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التعديلات الوزارية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"إكسترا نيوز".

وشدد مصدر حكومي مصري مطلع، على أنه لا صحة لكل ما تم نشره شكلًا وموضوعًا ونؤكد تكثيف الدكتور مصطفى مدبولي مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة من كفاءات وطنية طبقًا لما وجه به رئيس الجمهورية، وذلك حسبما جاء في نبا عاجل لـ"إكسترا نيوز".

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.

وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وكلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

قائمة فيسبوك المزيفة

وجاءت أسماء الوزراء الجدد كالتالي

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

هاله السعيد وزيرة التخطيط الادارى

محمد حجازي وزيرا للخارجية

محمد عبد العاطى وزيرا الرى والموارد المائية

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى

عمرو عباس وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج

صفاء شحاتة وزيرة للتربية والتعليم

محمد صلاح الدين وزيرا للانتاج الحربى

أمير سيد وزيرا للاسكان والمجتمعات العمرانية

محمد عباس وزيرا للطيران المدنى

كامل الوزير وزيراً للنقل والمواصلات

عادل نجيب وزيرا للتنمية المحلية

حسام حسني وزيرا للصحة والسكان

محمود المتيني وزيراً للتعليم العالى

عمرو عبد الوهاب وزيرا للزراعة واستصلاح الاراضى

نورهان السيد الشيخ وزيرة قطاع الاعمال

غادة شلبي وزيرة السياحة والاثار

عابد عز الرجال وزيرا للكهرباء والبترول والتعدين

محمد عبد الدايم وزيرا للثقافة

إيناس ابو طالب وزيرة البيئة

إبراهيم عشماوى وزيرا للتموين

محمد جبران وزيرا للقوى العاملة

عزت خميس وزيرا للعدل

طه كرسوع وزيرا للمجالس النيابية

محمد عبد النبي سالم وزيرا للاوقاف

مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى

إيهاب ابو عيش وزيراً للمالية

أشرف مختار وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية

أحمد الشيخ وزيراً للشباب والرياضة

أحمد درويش وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات