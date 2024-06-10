لبنى عسل تكشف حقيقة التشكيل الوزاري المتداول على مواقع التواصل (فيديو)

علقت الإعلامية لبنى عسل، على التشكيل الوزاري المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: “منذ تقديم الحكومة استقالتها، وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة، وبدأ سيل من بورصة التكهنات”.

لا أحد لديه الخبر اليقين

وأضافت لبنى عسل، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، مساء اليوم: “لا أحد يعلم من سيبقى في الحكومة، ومن سيغادر، ومن سيأتي، ولا صحة لما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديلات الوزارية، ولا أحد لديه الخبر اليقين”.

وأضافت لبنى عسل، “تشكيل الحكومة سوف يتم إعلانه بعدما يتم الانتهاء من كل المراحل الخاصة بإجراءات تعيين الوزراء”.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية فور إعلان تشكيلها، ثم التقدم ببرنامجها لمجلس النواب، على أن يتم دراسة البرنامج وبلورته في تقرير يعرض على المجلس ومن ثم إصدار القرار النهائي فيه.



وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن رئيس الحكومة سينهي مقابلاته مع الوزراء الجدد، ثم عرضها على رئيس الجمهورية ومن ثم اتخاذ القرار، وعرض التشكيل على البرلمان في خلال 20 يوما.

وتابع مصطفى بكري قائلا: «بشكل عام هناك اتجاه لدمج بعض الوزارات، وتغيير نحو 18 وزيرا، وإنشاء بعض الوزارات الجديدة».



وقال مصطفى بكري: تشكيل الحكومة الجديد سيكون قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، معلقا: قد يكون إعلان التعديل الوزاري يوم الثلاثاء المقبل، موضحا أن حركة المحافظين أيضا قد تصدر قبيل عيد الأضحى المبارك، وهذا قد يكون يوم الخميس المقبل.

وأكد أن هناك حكومة جديدة بخطاب تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حدد فيه ما يتعلق بالصحة والتعليم وبناء الإنسان ومواصلة مسار التنمية وزيادة الاستثمار وبعض الملفات المهمة المتعلقة بالأداء الاقتصادي.

وأضاف أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة ضبط الأسواق والأسعار، مما يدل على أنه يشعر بالمواطنين بشكل كبير، منوها: أن الدكتور مصطفى مدبولي بذل جهدا كبيرا خلال الأعوام الماضية.

وتابع مصطفى بكري قائلا: «على الحكومة الجديدة أن تعلم أننا لم نصل للمستهدف من الوصول لـ100 مليار دولار صادرات، زيادة على وصول تضخم مصر لـ36%، ومعاناة المواطنين من الأسعار».

وقال مصطفى بكري: على الحكومة النظر للمواطنين الغلابة والطبقة المتوسطة التي اختفت تماما، ويجب الاهتمام لفقه الأولويات؛ لأن الشعب تحمل كثيرا والرئيس أشاد بهذا الصمود، معلقا: يجب أن نحافظ على أمن الدولة القومي بجوار وزارة الداخلية التي لها كل الاحترام والتقدير، لحفاظها على سلامة النظام الاجتماعي.

وأوضح بكري أن المواطن يريد أن يرى الأمل، وقطع الكهرباء 3 ساعات خطر على النظام، والآن امتحانات الثانوية العامة على مشارف الدخول، وكيف تُقطع الكهرباء في ظل درجات الحرارة المرتفعة، وأستبشر خيرا بالـ6 سنوات المقبلة التي يتولى فيها الرئيس السيسي.