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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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لميس الحديدي: التعادل الإيجابي للمنتخب مع غينيا بيساو “نتيجة غريبة بطعم الهزيمة”

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي على حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب -مساء اليوم- الإثنين، مباراة غينيا بيساو ضد مصر اليوم في إطار منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 القادمة، قائلة: "تعادل غريب وعجيب بين غينيا بيساو والمنتخب المصري سجلت هدفها الأول بعد خطأ دفاعي ثم هدف رائع لمحمد صلاح وهو هدف التعادل في الدقيقة 70".


وواصلت عبر برنامجها “كلمة أخيرة” الذي تقدمه على شاشة ON : “شوط أول شيء جدا بالنسبة للمنتخب المصري في الشوط الثاني تحسن الأداء بعد نزول إمام عاشور”، موضحة أن الأغرب أنه بعد شوط أول هو الأسوأ بدأ الشوط الثاني بعد التغييرات بضغط كبير من الفريق المصري في أول 20 دقيقة وهدفا لمحمد صلاح عظيما -كالعادة- في الدقيقة 70 ليحقق التعادل الإيجابي" ولكن ما حدث أن عاد التراجع في الأداء مجددا بعد هدف صلاح.

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وتابع: “نقف ونتراجع وكأننا بعد التعادل نرضى بالتعادل وكأننا بتقول تعادل أفضل من الهزيمة رغم أننا نلاعب فريق ترتيبه متأخرا في الخريطة الكروية الأفريقية”.


وتساءلت: "متى سندرك أن هناك فرقا ستكون حصالة المجموعة ولازم نكسبها "رياح جاي" ومتى ندرك أن هناك فرقا لا يمكن التعادل معها وأن لا نخسر نقطة واحدة لأن قبول خسارة نقطة كأننا نقبل بالهزيمة؟ ولماذا المنتخب المصري يلعب دون صانع ألعاب؟".

 

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