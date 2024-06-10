حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة غينيا بيساو
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن تشكيل فريقه في مواجهة منتخب غينيا بيساو المقرر لها السابعة مساء اليوم - بتوقيت القاهرة - ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.
وجاء كالتالي :
محمد الشناوي
محمد هاني
محمد عبد المنعم
رامي ربيعة
محمد حمدي
حمدي فتحي
مروان عطية
أحمد سيد زيزو
محمود تريزيجيه
محمد صلاح
مصطفي محمد
البدلاء :
محمد عواد - مصطفي شوبير - ياسر إبراهيم
عمر كمال - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا
ناصر ماهر - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي
أحمد أمين أوفا - إمام عاشور - محمد شريف.