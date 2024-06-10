تريزيجيه في صدارة هدافي منتخب مصر بتصفيات كأس العالم

ينفرد محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر بصدارة هدافي الفراعنة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام غينيا بيساو في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويحل المنتخب ضيفا على غينيا بيساو في المباراة التي ستنطلق في السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد 24 سبتمبر.

قائمة هدافي المنتخب في تصفيات كأس العالم

تريزيجيه برصيد 5 أهداف، بواقع هدف فى مرمى جيبوتي، وهدفين في مرمى سيراليون ومثلهما في مرمى بوركينا فاسو.

محمد صلاح 4 أهداف جميعها فى مرمى جيبوتي.

مصطفى محمد هدف وحيد فى مرمى جيبوتي.

ويتربع منتخب مصر على صدارة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، حيث فاز على جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف نظيفة، ثم سيراليون بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو بهدفين لهدف ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط