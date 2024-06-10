الحديدي: حسام حسن صنع لنفسه مشكلة في مباراة بوركينا فاسو

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن منتخب غينيا بيساو ينافس شكليًا على فرصة الصعود لكأس العالم 2026، وهناك حالة من عدم الاطمئنان نظرًا لنتائج مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في سنوات سابقة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "منتخب غينيا بيساو ليس منتخب مخيف، ولا يضم سوى عدد قليل من اللاعبين المميزين بينهم المهاجم بالدي، وحسام حسن صنع لنفسه مشكلة في لقاء بوركينا فاسو بعد غياب الظهير الأيسر، رغم استدعاء عمر كمال عبدالواحد".

وأضاف: "منتخب مصر ظهر بمستوى جيد أمام بوركينا فاسو الذي نزل إلى أرض الملعب وهو في حالة خوف شديدة، ويجب الاهتمام بالتعامل مع الكرات الثابتة بشكل جيد، وهناك مدربين متخصصين فيها حاليًا".

وواصل: "اعتقد أن حسام حسن سيعود لطريقة اللعب المعتادة أمام غينيا بيساو 4-3-3، وسيلعب رباعي في الخط الخلفي( والتشكيل محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمد حمدي، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد".

وأكمل: "إمام عاشور لن يبدأ المباراة بنسبة كبيرة، زيزو سوف يحصل على حرية في التحرك كثيرا في الجبهة اليسري، وحمدي فتحي ناحية اليمين".

وأشاد الحديدي بمستوى تريزيجيه، مع منتخب مصر، ولو كان لديه وكيل لاعبين كان من الممكن التواجد في نادي انجليزي كبير.

وأردف: "منتخب مصر سيفوز على غينيا بيساو لو لعبنا بطريقة 4-3-3".

وأتم: "أحمد حجازي مدافع جيد ولاعب مميز وإضافة للأهلي، ومحمد النني إضافة لكن لابد أن يكون هناك قناعة بعدم مشاركته بشكل مستمر، وبالتأكيد محمد شريف لو كان معروض للبيع من الخليج فالافضل يعود للأهلي مع مهاجم أجنبي".