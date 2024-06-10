نتمسك مع مصر بنفس المواقف.. روسيا توجه رسالة من القاهرة

وجه السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو رسالة بمناسبة عيد روسيا الوطني، مشيرا إلى أن روسيا شهدت العديد من التحولات والنمو بشكل أقوى.

وقال في رسالته: "في 12 يونيو من كل سنة تحتفل روسيا بالعيد الوطني الرئيسي. ويرتبط تاريخ هذا العيد بالتحولات واسعة النطاق التي مرت بها بلادنا في أوائل التسعينيات. ومع ذلك، فقد تم انشاء الدولة الروسية منذ ما يقرب من 12 قرنا وقد شهدت خلال هذه الفترة العديد من التحولات وواصلت النمو بشكل أقوى، على الرغم من محاولات الغزاة المختلفة لتمزيقها وتدميرها بالكامل".

وتابع: "والآن يشن الغرب مرة أخرى حملة عسكرية ضدنا ويهددنا بصوت عال بالتدمير ويلجأ إلى الهجمات الإرهابية بمساعدة أتباعه. وإن السبب الرئيسي لذلك هو أن الغرب خائف جدا من روسيا التي لا تريد أن تطيعه وتعترف بتفوقه وتدافع روسيا بحزم عن مصالحها وقيمها التقليدية للبشرية وتدعو إلى تشكيل نظام عالمي عادل على أساس المساواة بين الأمم، وتؤكد أن الدول الغربية تسعى إلى نشر الانحطاط الأخلاقي الذي يوجد لديها في العالم كله".

ونوه: "اليوم يقاتل جنودنا على الجبهة الاوكرانية ليس من أجل بلادهم فحسب وبل من أجل مستقبل أفضل لأغلبية العالم. إنهم يحررون الأراضي الروسية التي استولى عليها القوميون الأوكرانيون ورعاتهم من كتلة الناتو العدوانية ويقاتلون لتخليص شعوب أوروبا الشرقية وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية من الهيمنة الغربية التي سببت لهم معاناة هائلة من خلال الاستعمار وأدت إلى ظهور النازية وتهدف الآن إلى فرض إرادة الولايات المتحدة على الجميع".

وأشار السفير الروسي: "نحن نفهم أنه في المستقبل سنواجه الكثير من الصعوبات والتجارب الجديدة لأن العدو يزيد من الضغوط العسكرية والاقتصادية والدعائية وغيرها علينا. ومع ذلك، فإن روسيا تشعر بتضامن معها من قبل الشعوب ذات التفكير المتشابه في جميع القارات ومن بينها مصر. ونتمسك مع مصر بنفس المواقف من العديد من المشاكل الدولية، بما في ذلك تحقيق استقلال فلسطين التي عانت طويلا وتطور روسيا العلاقات الثنائية الوثيقة مع مصر. وابتداء من هذا العام أصبحنا شركاء في مجموعة بريكس التي ينمو نفوذها العالمي بشكل مطرد".

وأكد في النهاية أن الحق مع روسيا وأهنئ من كل قلبي جميع أصدقاء روسيا بمناسبة عيدها الوطني وأتمنى لكم انتصارات جديدة.