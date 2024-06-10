جوميز متمسك بجهازه المعاون و يتحفظ على مستوى جميع لاعبي الدوري

كشف الإعلامى محمد الليثى عن تحفظ البرتغالي جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك على ضم أي لاعب بالدوري المصري لرؤيته أن الجميع مستواهم عادي.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا "جوميز أستثنى 3 لاعبين هم رمضان صبحي ومصطفى فتحي لاعبو فريق بيراميدز وأحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا".

نفى الإعلامى محمد الليثى ما تم تداوله في الفترة الأخيرة، بطلب جوزيه جوميز رحيل أحمد مجدي المدرب المساعد من الجهاز الفني .

وأكد محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا " جوميز يعتمد بشكل كبير على أحمد مجدي قي أدوار فنية فضلا عن دوره المهم في تواصله مع اللاعبين بقيامه بدور المترجم ".

وأكمل محمد الليثى حديثة " أحمد مجدي غاب عن الفريق في آخر مباراتين قبل التوقف الدولي لاستكمال دورته التدريبية في ويلز ، وهو ما كان سببا في خروج تلك الشائعة ".