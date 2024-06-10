محام نقض: صفعة عمرو دياب جريمة و المطرب متهم بـ“استعراض قوة” (فيديو)

أبدى ميشيل حليم المحامي بالنقض، إندهاشه من رفع عمرو دياب قضية في مواجهة قضية الشاب الذي اعتدى عليه بالضرب، قائلا: “ستحفظ أي قضية؛ لأنه أي كلام”.

ما ارتكبه عمرو دياب بصفع أحد معجبيه جريمة

وأضاف حليم، خلال مقابلة حصرية مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة “etc” الفضائية،: أن ما ارتكبه عمرو دياب بصفع أحد معجبيه؛ يعد جريمة وتصرفه في القانون يعد “استعراض قوة” وبث الرعب في الشخص وفي الحاضرين؛ بسبب الحرس الشخصي واستعمال النفوذ، لأن الشخص بسيط.

وتساءل: “ما جريمة الشاب البسيط الذي يريد أن يلتقط صورة مع نجم مشهور، أن يكون جزاؤه التعرض للضرب المهين، مشيرا إلى أن ذِكر الشاب في المحضر، بأنه “تعرض للضرب فقط”؛ يدل على أنه شاب بسيط، وأنه لم يظهر في الميديا والسوشيال ميديا.

وحضر الشاب سعد أسامة، صاحب واقعة الصفع على يد المطرب عمرو دياب خلال محاولة التقاطه صورة معه في حفل الزفاف إلى جهات التحقيق؛ للإدلاء بأقواله في التحقيقات بالقضية.

الشاب سعد أسامة بتعويض من المطرب عمرو دياب والاعتذار له

وطالب الشاب سعد أسامة بتعويض من المطرب عمرو دياب والاعتذار له، بعد صفع الأخير له خلال محاولته التقاط صورة سيلفي معه في حفل زفاف.



وبدأت جهات التحقيق، الاستماع إلى أقوال سعد أسامة ضحية الصفع على يد عمرو دياب، وذلك بحضور محامي الفنان عمرو دياب ودفاع الشاب، كما استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال محامي الفنان عمرو دياب بعد تحريره محضرا بقسم الشرطة ضد الشاب.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال محامي الفنان عمرو دياب، بعد تحريره محضرا بقسم الشرطة ضد الشاب الذي صفعه خلال محاولته التقاط صور سيلفي معه، في إحدى الحفلات داخل فندق بالقاهرة.

وقال اشرف عبدالعزيز محامي الهضبة عمرو دياب فى المحضر اللي تقدم به أن موكله وجه عدة اتهامات للشاب منها:

التعدي على الفنان عمرو دياب وإنه قام بجذبه من ملابسه ودفعه فى جانبه بطريقة تألم منها الفنان عمرو دياب وما فعله كان عبارة عن رد فعل.