مدرس يجمع 4آلاف طالب في صالة رياضية.. وعمرو أديب:"أخبار وزير التعليم إيه؟"

استنكر الإعلامي عمرو أديب، واقعة جمع مدرس جيولوجيا لآلاف الطلاب بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر لحضور مراجعة للمادة، معقبا: " "ستاد ملك الدولة.. وسلطان الجيولوجيا جايب 4 آلاف واحد .. حد يصدق الكلام دا .. شايفين الأضواء والمزيكا، ده ولا كأنه شيكابالا".

وزير الشباب والرياضة قرر إحالة جميع المسؤولين عن الصالة للتحقيق

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر"، مساء الأحد، : “زمان كانت المراجعة تتعمل في سرادق أو مدرسة قديمة مش استاد مملوك للدولة”، مشيرا إلى أن وزير الشباب والرياضة قرر إحالة جميع المسؤولين عن صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، للتحقيق، وكذلك وقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات الرسمية، معقبا: “أخبار وزير التعليم إيه”



وأشار عمرو أديب إلى إن الطالب الواحد يدفع 300 جنيه، أي أن تكلفة الحصة مليون و200 ألف جنيه، مضيفا ساخرا: "زي ما بتعملوا دعم نقدي للتموين اعملوا دعم نقدي للتعليم.. ياخدوا فلوس ويروح يدفعها في السنتر"، متابعا: "طالب مين هو ده تعليم.. البيان الحقيقي لازم يجي من وزير التعليم".

أعلن المتحدث الرسمي لـ وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، إحالة المسئولين عن صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر للتحقيق، وكذلك وقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الرسمية.

جاء ذلك على إثر السماح لمعلم جيولوجيا بإعطاء دروس خصوصية بالصالة صباح اليوم، في إطار تنمية موارد الصالة المغطاة، ولكن دون الرجوع للوائح القانونية الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور.

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على صرف دعم مالي بقيمة 7 ملايين جنيه للجنة البارالمبية والاتحادات البارالمبية ولجان ذوي الإعاقة بالاتحادات الأولمبية المتأهلة لدورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، وذلك في خطوة تؤكد التزام الدولة المصرية بدعم رياضة ذوي الإعاقة.