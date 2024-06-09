وقفة عرفة.. الأرصاد تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون من يوم الخميس وحتى يوم السبت الموافق وقفة عيد الأضحى المبارك.

الموجات الحارة التي تتعرض لها البلاد اعلى من المعدلات الطبيعية

وأضاف مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية " الحياة"، الموجات الحارة التي تتعرض لها البلاد اعلى من المعدلات الطبيعية لها في هذة الفترة من العام، مشيرا الي أن مصر تعرضت لمثل هذه الموجات من قبل في عام 2006 .

وأشار مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن التطرف المناخي أصبح يأخذ فترات أطول من قبل، لافتا الي أنه في المعتاد تلك الموجات تستمر 15 يوما على الأكثر، مردفا:" عودة لارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى بدأ من يوم الثلاثاء".

وتابع : "درجات الحرارة من يوم الخميس وحتى السبت المقبل تتراوح ما بين 41 وحتى 42 درجة مئوية في الظل، والاحساس بالحرارة يصل ل 45 مئوية في الشمس والاماكن الصحراوية.

وحذر مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات النهار، وفي حالة الضرورة نصح بضرورة تغطية الرأس.

أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بمعدل 3 إلى 5 درجات اليوم الأحد عن الأمس، بعدما سجلت القاهرة الكبرى 38 درجة.\



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفصائية المصرية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة، وتبدأ تنخفض قيم الحرارة على مدار الـ48 ساعة الحاليين لتعود إلى معدلاتها الطبيعية.



وأوضح أنه خلال ساعات الليل، بدأت تنخفض قيم الحرارة عن الفترة الماضية، وستبدأ الصغرى خلال ساعات الليل في تسجيل قيم حرارة ما بين 23 إلى 25 درجة بالقاهرة الكبرى.

وذكر أن الطقس يكون حارا على شمال الجمهورية، وشديد الحرارة على المحافظات الجنوبية خلال ساعات النهار، وفي الليل، تكون الأجواء معتدلة في الجزء الشمالي من البلاد من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومائل للحرارة على المحافظات الجنوبية مثل جنوبي سيناء والصعيد.

حالة الطقس خلال العيد



كشف تفاصيل حالة الطقس خلال عيد الأضحى، محذرا من ارتفاع تدريجي في الحرارة من الثلاثاء المقبل وحتى نهاية الأسبوع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مع خيري"، المذاع على قناة "المحور"، السبت، أنه من المتوقع أن أيام عيد الأضحى المبارك ستشهد ارتفاعا أيضا على الأقل في الأيام الأولى طبقا للتوقعات والمؤشرات الأولية.

وفقًا للبحوث الفلكية فإن موعد فصل الصيف سيكون 20 يونيو المقبل، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر أي ما يقرب من 93 يومًا و15 ساعة و53 دقيقة، على أن تصل الشمس إلى أقصى موضع لها شمالًا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان، وهذا الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيًا في نصف الكرة الشمالي.

وسيكون فصل الصيف أطول نهارًا وأقصر ليلًا هذا العام، علمًا بأن هذا اليوم أيضًا هو ذروة فصل الشتاء فلكيًا في نصف الكرة الجنوبي (الانقلاب الشتوي)، ويمثل أطول ليل وأقصر نهار في السنة في نصف الكرة الجنوبي.