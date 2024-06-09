مسموح بالتأخير 15 دقيقة.. تفاصيل استعدادات امتحانات الثانوية العامة

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الوزارة أرسلت خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن تشكيل غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024، والمهام المسئولة عنها خلال فترة الامتحانات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد،أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق 9 صباحا وفق مواعيد جدول الامتحان.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم: "الطالب مسموح له بالتأخير 15 دقيقة فقط عن بدء الامتحان، إلا إذا كان لديه عذر يقبله رئيس اللجنة، وبعض المواد وهى التي لا تضاف إلى مجموع الطالب مدة الامتحان ساعة ونصف أما المواد الدراسية الأساسية تكون مدة الامتحان 3 ساعات وساعتين فقط.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، غدًا الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 745 ألفًا و86 طالبًا وطالبة.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع ورقيًا بنظام البابل شيت، إذ تتضمن جميع الأسئلة موضوعية اختياري من متعدد.

ويسمح بدخول الطلاب اللجنة الأساسية في امتحانات الثانوية العامة 2024 الساعة الثامنة والربع صباحًا أما الفرعية في التاسعة إلا عشر دقائق.



وتوزع أوراق الأسئلة على الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 تمام الساعة التاسعة صباحًا لبدء العد التنازلي لمدة الإجابة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم وجود كتيبات مفاهيم في امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد غير المضافة للمجموع باستثناء مادة الإحصاء.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة



تحتوي امتحانات الثانوية العامة 2024 في التربية الدينية على 25 سؤالًا بـ25 درجة.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 في التربية الوطنية 25 سؤال اختياري من متعدد بـ25 درجة.

أما امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة الاقتصاد فتحتوي على 25 سؤالًا موضوعيًا بـ25 درجة.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة الإحصاء على 17 سؤالًا موضوعيًا اختيار من متعدد بـ25 درجة.

نصيحة وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة 2024



ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصيحة للطلاب بتوخي الحذر عند الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2024 بنماذج البابل شيت والتأكد من رقم السؤال واختيار الإجابة التي يراها صحيحة.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن إجابة الطالب في ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 لا يفيد لأنه لن يلتفت إليها في عملية التصحيح وقد تهدر وقت الامتحان.

ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب بمشاهدة الفيديو التوضيحي لطرق الإجابة على البابل شيت وكتابة البيانات في امتحانات الثانوية العامة 2024.

