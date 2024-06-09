هل يجوز الحج والأضحية بالتقسيط؟ الإفتاء تجيب (فيديو)

كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مدى جواز الحج بالتقسيط، أو الأضحية بالتقسيط، قائلا: "الحج له شروط أساسية منها توافر المال اللازم".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن من يملك تكاليف الحج عليه أن يذهب للحج ومن لا يملك ليس عليه أي مشكلة، ومن لديه استطاعة بدنية ومالية أصبح الحج عليه فرضا.

يمكن توزيع لحوم صدقة لمن لا يملك ثمن الأضحية

وتابع أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية: " بالنسبة لموضوع الأضحية بالقسط ينطبق عليه نفس الكلام، ويجب على من يستطيع ماليا شراء الأضحية، لافتا إلى أنه يمكن توزيع لحوم صدقة لمن لا يملك ثمن الأضحية.

وعلق الشيخ عطية محمد من علماء الأزهر الشريف، على أداء مناسك الحج، موضحًا أنه للحج 3 طرق صحيحة هي الإفراد أو القِران أو التمتع.

وشدد على أنه يجوز للحاج أداء الحج بأي نوع من هذه الأنواع الثلاثة وهذا باتفاق العلماء وإجماعهم على مشروعية الأنواع الثلاثة، موضحًا أن الإفراد هو أن ينوي الحاج نية الحج فقط دون العمرة، ويقول “لبيك اللهم حجًا”.

وأضاف “محمد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المُذاع على فضائية “دي أم سي”، أن أما بالنسبة للقران فهو أن ينوي الحاج الإتيان بحج وعمرة معًا أو يُحرم بالعمرة أولا ثم يدخل بالحج عليها قبل الشروع في طواف العمرة وهنا يقول لبيك اللهم عمرة وحجًا، موضحًا أنه بالنسبة للتمتع فهو ينوي نية العمرة فقط في أشهر الحج ويؤدي مناسكها ثم يتحلل من الإحرام ويتمتع بحياته العادية.



وتابع: “وإذا أتى اليوم الثامن ينوي الحج من مكانه بمكة، ويلبس ملابس الإحرام ويؤدي مناسك الحج ويقول حينها لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج”.